“Quemamotos” volvieron a atacar en el barrio Guadalupe

Compartir

Linkedin Print

Fabián, un vecino del barrio Guadalupe, contó al Grupo de Medios TVO que el domingo fue víctima de los “quemamotos” y pidió que se tomen cartas en el asunto ya que debido a que no tienen a dónde guardar los rodados, hechos similares continuarán sucediendo.

“El viernes por la mañana me llamó la dueña de la cochera que yo alquilaba para guardar la moto y me dijo que el IPV se acercó y le destruyó la cochera; desde entonces tuve que dejar la moto afuera de mi casa con candado, lamentablemente el domingo a la mañana me despierto y veo que la prendieron fuego”, comenzó relatando el hombre.

“Hoy me tocó a mí, ojalá que no les toque a mis vecinos también, lamentablemente esto puede seguir pasando porque nos sacaron la cochera y no tenemos a donde guardar nuestros rodados”, aseveró.

“En el barrio hay antecedentes de este tipo de hechos, siempre suceden y no tenemos a quién reclamar. La moto me la compré hace cinco meses para ir y volver de mi trabajo y en un día la perdí”, comentó Fabián.

Resaltó que “más allá del daño que se genera creo que lo material se recupera, de esto se puede desencadenar una tragedia aún mayor ya que el fuego se puede expandir por los departamentos, no hay que olvidar que una chica falleció a causa de esto, no sé qué más están esperando para buscar una solución al tema de cocheras para dar mayor seguridad a los vecinos”.

“Está claro que a mi moto la quisieron quemar de manera intencional porque le tiraron gasoil; muchos me preguntan si tengo broncas con alguien, pero nada que ver, yo no tengo problemas con nadie. Quizás lo hicieron al voleo”, asintió el vecino.

“Si los testigos no actuaban rápido el fuego se iba a propagar por el edificio. Lamentablemente se perjudicó también a mis vecinos, porque la pared de su departamento se prendió fuego”, finalizó diciendo el hombre.