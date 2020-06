“Quiero seguir con el mismo nivel y así volver a la selección paraguaya”

Compartir

El formoseño Raúl Bobadilla espera seguir con el mismo nivel que mostró antes de la pandemia del coronavirus, pensando en Guaraní y en la Selección Paraguaya.

El delantero argentino nacionalizado paraguayo del club Guaraní, Raúl Bobadilla, conversó este sábado con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM y se refirió a lo que será la vuelta del fútbol nacional luego del parate por la pandemia de la Covid-19. Bobadilla, en plena cuarentena en el país, aún no entrena con el plantel aurinegro. El atacante aseguró que su único deseo es mantener el nivel que mostró antes del parón, nivel que incluso lo iba a llevar a ser convocado a la Selección Paraguaya que dirige Eduardo Berizzo, según trascendidos.

“Lo que más quiero es seguir con el mismo nivel, seguir esa misma línea para poder así volver a la Selección Paraguaya”, apuntó.

Y agregó: “Tengo mucha fe, mucha confianza, en lo personal lo único que quiero es seguir haciendo las cosas bien, para retomar ese nivel y darle al club lo que se merece, por toda la confianza que me brindó”.

El torneo Apertura 2020 se reanudará, si todo marcha bien, el viernes 17 de julio. Guaraní enfrentará de visitante a Guaireña FC.