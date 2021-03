Quinieleros aseguran estar en “una situación difícil” y exigen trabajar

Compartir

Gabriel Laschi, presidente de la Cámara de Agencieros de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO aseguró que en la ciudad capital, el sector, del que dependen unas 400 familias, atraviesa por un momento complicado, teniendo en cuenta que están trabajando solo a través de medios electrónicos, lo que no les está generando las ganancias que necesitan y por eso piden que les permitan trabajar de la manera tradicional, abriendo las agencias y que la gente vaya hasta allí a hacer sus jugadas.

“Estamos en una situación comprometida por la incertidumbre propia de estas cuestiones donde no sabemos hasta cuándo se va a extender la fase 1, eso es lo que nos está jugando en contra, es la tercera vez que estamos en fase 1 y estamos preocupados porque necesitamos trabajar, esa es la realidad, los negocios estando a puertas cerradas generan cero ingresos y tenemos egresos fijos que hay que satisfacer cueste lo que cueste, no solo lo comercial, la mayoría de las agencias y sub agencias alquilan locales, muchos otros tienen empleados, otros costos, hay que pagar a los contadores, son un montón de obligaciones que hay que satisfacer y cuando no hay ingresos se hace muy difícil sin entrar a mencionar a aquellos que hacen a la vida familiar de cada personal porque cada agencia es muchas veces el sustento de la familia”, expresó.

“En capital hay alrededor de 94 agencias habilitadas y un poco más de 200 subagentes, es una actividad muy fluctuante, casi que todos los meses hay algunos que se suman, otros que abandonan, más o menos nos manejamos con esos datos, unas 400 familias porque hay agencias que tienen empleados, directa o indirectamente somos 400 las familias que encontramos nuestro sustento en esta actividad”, explicó.

Asimismo, manifestó que “en cierto modo estamos agradecidos de que el IAS nos dio la opción de trabajar de otra manera, ya que nos obligan a cerrar las puertas, pero por lo menos se intentó con otra opción que es la llamada aplicación del agenciero que es una forma de venta virtual de quiniela en las cuatro modalidades; primera, matutina, vespertina y nocturna, pero la verdad es que en la práctica es muy engorrosa la elaboración de la jugada aparte de que al no acceder al local, a las agencias, hay que establecer un tipo de comunicación, de forma de pago y de cobro para los premios porque de alguna forma el cliente tiene que contactarse con el agenciero, con el vendedor y muchos utilizaron el WhatsApp, hay toda una cuestión para cobrar, algunos habilitan mercado pago, para lo que nosotros vemos no está redondeada la idea y en la práctica se hizo muy engorrosa la aplicación, tuvo muy baja repercusión en cuanto a las exceptivas del público y de los agencieros también porque tenemos entendido que alrededor del 30% de las agencias de capital son las que en la etapa anterior utilizaron el sistema y entre el 20 y el 30% de lo que hace a la venta normal, no fueron significativos los números, estimamos que por los inconvenientes que hubo en la etapa anterior hoy quizás sean menos los agencieros y menos las apuestas. El público quiere tener el ticket en la mano, quiere ir a la agencia a cobrar, esto implica habilitar un correo electrónico y un procedimiento al cual la gente no está acostumbrada”.

“Los agencieros nos transmiten su preocupación, es muy difícil en todo aspecto esto ya sea psicológico, económico hacerle frente a las responsabilidad sin tener ingresos, en esta oportunidad no pedimos subsidios ni asistencia más que nos permitan trabajar porque no entendemos muy bien cómo existen otros rubros como funcionan como el cobro de facturas y kioscos siendo que esas actividades tienen la misma modalidad que las de la quiniela donde el público accede al lugar habilitado cumpliendo todos los requerimientos sanitarios que nos instruyeron oportunamente”, explicó.

“Entendemos que sería factible que podamos trabajar, de hecho el que tiene por ejemplo el rubro de cobro de facturas en un mostrador y en el otro de la quiniela, en el lugar de trabajar con ambos, hoy lo está haciendo con uno solo y quizás deba mantener el costo de ambos rubros, comparándonos con ese sector en particular solicitamos que analicen nuestra cuestión y nos habiliten poder trabajar porque necesitamos desesperadamente tener ingresos”, finalizó Laschi.

