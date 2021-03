Usuarios coincidieron en que no debería aumentar el boleto de colectivos urbanos

Compartir

Linkedin Print

Usuarios del transporte urbano de pasajeros, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se mostraron en desacuerdo a una posible suba del precio del boleto urbano, que fue presentada por la empresa Crucero del Sur días atrás donde exigen un ticket a 60 pesos.

“No es una cifra acorde al servicio, es muy caro, lo que pasa es que ellos cobran lo que quieren y acá el obrero gana muy poco”, dijo un usuario.

“Si ponen otro valor podría ser, 40 pesos por ejemplo es mejor, pero 60 pesos me parece muchísimo, no hay bolsillo que aguante si es esa la suba. Creería que podría aumentar el boleto, pero a un valor menor, hasta 43 pesos podría ser”, opinó.

De la misma forma, otra usuaria expresó que “está mal el pedido de suba, no hay trabajo, no se puede trabajar por la cuarentena, hay mucha gente humilde que no puede pagar el valor del boleto”.

“Yo soy pensionada como madre de 7 hijos, apenas cobro 13 mil pesos y tengo que comer, pagar luz, agua, apenas me alcanza, yo no podría pagar un boleto a ese precio, preferiría andar en bicicleta”, dijo otra mujer.

Asimismo aseguró que si aumenta el boleto “el servicio no va a mejorar, siempre es la misma historia, hay que esperar horas para que lleguen a las paradas, es un servicio pésimo, es terrible lo que tardan”.

“No me parece un buen momento para aumentos, mucho menos cuando el servicio que tenemos es pésimo, tardan horas en llegar, no levantan a todos los pasajeros, solo malestares pasamos con los colectivos y que pidan aumentar justo ahora me parece una locura, la gente junta hasta monedas para comer y ellos piden un valor que es muy alto”, expresó otra usuaria.

“Primero deberían mejorar el servicio, después si las condiciones están dadas y si se levanta la fase 1 podría ser que aumenten pero no tanto, menos de 40 pesos creo que debería valor un boleto, acá la gente trabaja para comer y aumentar tanto no es solución para nadie”, opinó otra vecina.

“De todos lados nos vuelven locos con los aumentos y ahora también con el tema del colectivo, creo que no es hora de pedir esto, cada uno fundamenta que lo hacen porque suben los precios, porque sube la nafta, pero nadie piensa en la gente que todos los días viaja en colectivo, algo de consideración deberían tener”, pidió otro usuario.

Compartir

Linkedin Print