Racing venció a Boca con un polémico penal en el final y se consagró campeón de la Supercopa Internacional

El idilio de Racing con las finales continúa. Después de vencer a Boca en un Trofeo de Campeones que pasó a la historia por su exagerado número de tarjetas rojas, ahora la Academia repitió la historia en otra Supercopa con una particularidad: fue la primera copa nacional que se celebró en el extranjero, nada menos que en Abu Dhabi. El resultado fue de 2-1, gracias a los goles de Facundo Roncaglia en el Xeneize y Johan Carbonero y Gonzalo Piovi de penal en el ganador.

El partido empezó con una paridad que no se manifestó en demasiadas chances de gol, hasta que en una ráfaga aparecieron Roncaglia, con un fuertísimo derechazo para el 1-0, e inmediatamente después Carbonero, la figura del partido, que igualó el encuentro con una corrida y definición ante la salida de Javier García. A medida que pasó el encuentro, los de Hugo Ibarra encontraron la pelota parada como su mayor arma de ataque, mientras que el conjunto que dirige Fernando Gago creaba más oportunidades de gol gracias a la creatividad del colombiano y del recién llegado Maxi Moralez. Hasta que en el primer minuto de descuento, Fernando Rapallini señaló un polémico penal por mano de Agustín Sández que todo Boca protestó, pero que finalmente convirtió Piovi con un potentísimo zurdazo para sellar el resultado final.

“Todos remamos

para el mismo lado”

El colombiano, la figura del encuentro, destacó el trabajo colectivo para conseguir el título: “Damos la vida por el de al lado, y gracias a dios se vio reflejado en la cancha”, expresó, profundizando también en su gol para el empate parcial: “En la semana la habíamos practicado con el profe, ellos dejan mucho espacio atrás y yo tenía que aprovecharlo con velocidad. Bendito Dios porque se dio y sirvió para la victoria.

Pillud y la identidad de Racing

Tras levantar la copa, el capitán de Racing sostuvo que su equipo fue el campeón porque “nunca perdimos la identidad y sabíamos a lo que jugábamos”.

Este es el segundo título seguido que consigue la Academia frente a Boca.

¡Final del partido!

Racing se consagró campeón de la primera Supercopa Internacional en Abu Dhabi. Boca empezó ganando gracias a un gran gol de Facundo Roncaglia, la Academia inmediatamente encontró la igualdad gracias a Johan Carbonero, la figura del partido, y en tiempo de descuento Gonzalo Piovi de penal confirmó la remontada.

¡Gol de Piovi!

Sin dudar ni un segundo, el defensor le rompió el arco a García, que no llegó a reaccionar antes de que la pelota impacte a su izquierda. Racing se pone en ventaja en tiempo de descuento.

¡Penal para Racing!

En otra jugada de peligro, a Jonathan Gómez le quedó la pelota en los pies después de un rebote de un tiro de Carbonero, y en la jugada siguiente una serie de rebotes terminó con un tiro sobre la mano de Sández. Después de meditarlo unos segundos, Rapallini señaló el punto de penal.

Sández casi desequilibra el partido

el partido

La pelota parada sigue siendo el arma más peligrosa de Boca. Ahora Villa fue el encargado de centrar para Sández, que apareció libre por el segundo palo, pero su testazo se fue al lado del palo derecho de Arias. Sigue 1-1 el partido.

Boca no puede

parar a Carbonero

Jonathan Gómez vio cómo el colombiano se desmarcó por el centro de la defensa de Boca y recibió en el área chica, llegó a superar a García pero no tuvo ángulo para definir, y su tiro impactó la pared del arco.

Los DTs mueven sus fichas

En Racing, Gago elige meter a Gabriel Hauche y Jonathan Gómez por Oroz y Nardoni, de discreto debut. Y posteriormente Ibarra acude a la juventud: Luca Langoni y Luis Vázquez son los encargados de reemplazar a Benedetto y Ramírez.

Avisó Ramírez

Después de superar el temblor de Racing, ahora Boca también se anima a llegar al arco de Arias. En esta ocasión fue Juan Ramírez el encargado de sacar un gran remate desde fuera del área, pero se fue desviado al palo izquierdo del arquero rival.

Apareció Benedetto

Juan Ramírez trazó un gran pase desde la derecha para la corrida de Darío Benedetto, que sacó un fuerte remate al primer palo de Arias. No obstante, el arquero nacionalizado chileno pudo desviar el tiro al córner.

Primer cambio en la Academia

Forzado por una lesión tras aterrizar sobre su pierna izquierda, Maxi Romero debe dejar la cancha para que lo reemplace Nicolás Reniero. El delantero saliente, entre lágrimas.

Buen momento de Racing

El conjunto de Gago encontró su lugar en el partido y se acerca a romper la igualdad. A partir de una brillante jugada individual de Carbonero, que se sacó de encima a Roncaglia, el colombiano dejó frente al arquero a Moralez, pero su remate se frustró por un rebote justo. Después la pelota le quedó a Aníbal Moreno al borde del área, que sacó un potente derechazo, pero García reaccionó bien y a tiempo para pararlo.

Avisa Villa

Boca ahora tuvo su primera chance en el complemento, a partir de la pelota parada. Sebastián Villa, de poca actividad hasta el momento, tuvo un tiro libre desde media distancia, pero se fue por encima del travesaño.

Racing arranca con la iniciativa

Otra vez de la mano de Carbonero, la Academia continúa buscando el arco de Boca. Esta vez el colombiano condujo hasta dejársela a Oroz, que recibió de espaldas, pegó media vuelta y remató de zurda, pero García la frenó sin problemas.

¡Comienza el segundo tiempo!

Pita Rapallini, mueve Maxi Romero y Racing pone en juego la segunda mitad de la definición en Abu Dhabi. Por el momento, la Academia y Boca igualan 1-1.

El estado actual del palmarés

Independientemente del resultado de hoy, Boca seguirá siendo el equipo con más copas nacionales del país, con 16 trofeos. No obstante, si Racing se queda con esta Supercopa Internacional llegará a 15, a solo uno del Xeneize, y superaría los 14 de River.

Final del primer tiempo

Boca y Racing se van a los vestuarios con un empate parcial por 1-1, donde el delantero de la Academia Johan Carbonero fue el gran protagonista a falta de un desarrollo sostenido del juego.

Duro golpe sobre Sández

El defensor intentó detener el avance de Oroz sobre la derecha, pero no llegó a conectar con la pelota y se comió un muy fuerte rodillazo del jugador de Racing. Todo Boca pidió expulsión, pero Rapallini interpretó que no hubo falta dado que no lo ve venir.

Vuelve a avisar Carbonero

Luego de que Moralez reciba una falta, Racing tuvo una gran chance de adelantarse en el marcador con un tiro libre al borde del área. Carbonero sacó un remate a colocar, pero García se tiró a su derecha y contuvo el tiro de gran manera, antes de que Benedetto despeje.