Radicales votarán al candidato que proponga Milei para la presidencia provisional

Victoria Villarruel se reunió con los senadores de la Unión Cívica Radical en el marco de la gestiones que la vicepresidenta electa viene realizando para definir las autoridades del Senado y se llevó el compromiso de que apoyarán la candidatura de Francisco Paoltroni para presidencia provincial. Es el segundo cargo en la línea de sucesión presidencial.

La vicepresidente respondió sobre la puja generada con el oficialismo por la presidencia provisional y ratificó que será ocupada por un representante de La Libertad Avanza. Al respecto remarcó que la senadora Claudia Ledesma Abdala, quien ocupa actualmente el cargo, «fue muy clara» al transmitir a través de su cuenta en X que no tiene «ninguna intención» de permanecer en ese puesto.

«En ningún momento he manejado otra conjetura que no sea la de respetar el sistema democrático, las instituciones y, por supuesto, es costumbre de la casa que cuando empieza una nueva gestión, las autoridades de mayor confianza del presidente de Senado sean elegidas por quien asume», fundamentó Villarruel.

Incluso, la vice electa aseguró que «está resuelto» quienes ocuparán las secretarías administrativa y parlamenaria. Indicó que los nombres se van a informar en el momento debido. «Este jueves está convocada la sesión y se podría tratar», dijo la vice electa en referencia a la sesión preparatoria que se realizará el 7 de diciembre, en la que jurarán los 24 senadores electos en octubre. El oficialismo insistió en que la designación de autoridades del Senado debería realizarse el 24 de febrero y no en está sesión, porque así lo establece el reglamento.

La pulseada también es por las secretarías administrativa, que ocupa Luz Alonso, diputada provincial electa por La Pampa, y la secretaría Parlamentaria, que está cargo de Marcelo Fuentes. Ambos funcionarios son muy cercanos a Cristina Kirchner y ocupan dos cargos clave en el funcionamiento de la Cámara alta. El bloque oficialista tiene previsto reunirse este miércoles para definir la posición que llevará a la sesión del jueves.

Por ahora, Villarruel no sólo da por seguro que controlará los principales cargos del Senado sino que también precisó que el presidente electo Javier Milei anunciará los nombres de quiénes ocuparán tanto al secretaría administrativa como la parlamentaria. «No habría otra posibilidad salvo que haya gente que no va a respetar las instituciones, pero no es lo que pienso a priori», dijo la vice electa, quien remarcó que serán de su confianza.

El encuentro entre la vicepresidenta electa y los radicales se desarrolló en el segundo piso del Palacio Legislativo, donde la bancada estaba reunida desde las primeras horas de la tarde para definir las autoridades de bloque.

Al igual que en la reunión que mantuvo con las autoridades de los bloques de Unión por la Patria y el PRO, Villarruel ratificó su intención de poner en funcionamiento la Cámara alta y confesó que lo vivido en el Senado, ella lo sufrió en Diputados.

La reunión duró unos 30 minutos, la vice electa llegó a las 15.10, ingresó como lo viene haciendo por un playón que da a la calle Combate de los Pozos y subió directo al segundo piso donde la esperaba el nuevo bloque de senadores radicales. También había algunos que ya se les termina el mandato en diciembre. Los senadores radicales coincidieron en que fue «un encuentro ameno» y revelaron que la vicepresidenta respondió por las fuertes críticas del presidente electo, Javier Milei, contra la UCR que son parte de «los tonos de campaña».

Para descontracturar la cumbre, el formoseño Luis Naidenoff le apuntó que algunos en el bloque estaban celosos porque se había reunido primero con José Mayans, jefe de la bancada oficialista, y luego con los senadores del PRO. Cuentan que Villarruel sonrió ante el comentario del senador saliente y aclaro que tiene previsto escuchar a todos.