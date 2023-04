Rafael Nadal confirma que no jugará en el ATP 500 de Barcelona

El regreso de Rafael Nadal al circuito todavía es una incertidumbre. Mientras está en marcha Monte-Carlo, el Masters 1000 de más éxito para él y en el que no participó este año, el español confirmó que tampoco estará presente en el ATP 500 de Barcelona. Esto explicó al respecto.

“Barcelona es un torneo especial para mi, porque es mi club de adopción y porque jugar en casa es siempre de una sensación única. Aún no me encuentro preparado y sigo, por tanto, mi proceso de preparación para la vuelta a la competición. Mucha suerte a mi amigo David Ferrer y a todo su equipo para esta edición del Godó que seguro será como siempre un éxito a todos los niveles”, dijo el manacorí en su cuenta de Instagram.

La vuelta del actual N°15 del ranking ATP se está haciendo esperar mucho más de lo planeado inicialmente. De esta manera, se espera que repita lo que fue su gira sobre polvo de ladrillo del año pasado: estaría presente en Madrid (hizo cuartos de final), en Roma (octavos) y finalmente llegaría con algo de rodaje a Roland Garros (fue campeón).

En el Conde de Godó, Nadal consiguió once títulos por lo que sin dudas será una baja importante para este torneo que comenzará el próximo lunes 17 y se extenderá hasta el domingo 23 de abril. Mientras tanto, hay mucha expectativa por conocer qué ocurrirá con Rafa de cara a las próximas semanas.

Dos sudamericanos cantaron victoria en Barcelona sin jugar

Así como la noticia de Rafael Nadal como baja confirmada fue un golpe duro para el ATP 500 de Barcelona, dos sudamericanos «apretaron el puño» ante una consecución de ausencias que les permitieron sacar boleto a la ciudad condal.

Se trata del colombiano Daniel Galán (26 años y 92° del ranking ATP) y del ecuatoriano Emilio Gómez (31 y 121°). Reemplazan a Pablo Carreño, con problemas en su codo derecho, y Sebastian Korda, que tampoco estará en la cita catalana y continúa alargando su recuperación.

Para ambos latinoamericanos será la primera vez en el «Conde de Godó».

Este torneo, que se disputa en el Real Club de Tenis Barcelona-1899 y donde Nadal consiguió doce títulos, comenzará el próximo lunes 17 y se extenderá hasta el domingo 23 de abril.