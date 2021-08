Ramírez aseguró que la provincia hoy no tiene Defensor del Pueblo, porque el cargo de Gialluca “venció en marzo y es un delito que siga ejerciendo”

Compartir

El diputado Enrique Ranmírez, del PRO, en diálogo con el Grupo de Medios TVO aseguró que hoy la provincia no tiene Defensor del Pueblo, porque el cargo de Leonardo Gialluca “venció en marzo y es un delito que siga ejerciendo”.

“El Defensor del Pueblo cumple una función que dura cinco años en su cargo, Gialluca lleva varias veces siendo electo como tal, se le venció su mandato en marzo de este año, ese mandato debe ser renovado por la Legislatura que hasta el día de hoy no ha sido convocada a tal efecto, por lo cual la provincia de Formosa no tiene defensor habilitado como tal, esa persona si es que está cobrando el sueldo como defensor debe devolverlo porque no está cumpliendo tal función, está usurpando un cargo, títulos y honores porque él ya no tiene más un cargo y es un delito lo que está haciendo”, aseguró el funcionario.

“Ya se hizo la denuncia correspondiente, lo que hicimos en su momento fue dar aviso, pedimos primero enjuiciarlo políticamente, hacerle juicio porque aunque él tenga el nombramiento de la Cámara es una persona que ha sido aportante del PJ y la verdad que no lo puede hacer porque la ley dice que las personas que ocupan ese cargo no pueden ser aportantes de ningún partido, tampoco pueden tener participación política, pero el defensor hizo caso omiso y ya hicimos la denuncia correspondiente de este tema”, acotó.

Ramírez señaló además que “Gialluca no puede extender su mandato por voluntad propia, necesita sí o sí que eso se trate en la Cámara de Diputados, seguramente no vamos a acompañarlo primero porque entendemos que el defensor no cumple con los estándares necesarios para cumplir con la función del cargo, seguramente los diputados del oficialismo acompañarán como cualquier cosa que mandan del Poder Ejecutivo pero nosotros no vamos a acompañar, es un trámite indispensable, él no puede seguir ejerciendo la función si no tiene una resolución de la Cámara de Legisladores que lo designe para ese cargo”.

“A Gialluca en el mes de marzo de este año se le terminó el mandato de Defensor del Pueblo, él no tiene el cargo ni la función, no puede firmar ni puede cobrar, ni hacer denuncias ni uso de esa función para hacer nada porque no es defensor del pueblo de la provincia de Formosa. Después habría que ver la validez o la invalidez de lo que ha hecho, quienes se sientan afectados podrán hacer la denuncia en su caso”, dijo.

Para finalizar se refirió a cuándo sesionarán en la Cámara. “Venimos pidiendo en forma sistemática la apertura de las sesiones ordinarias, estamos en sesiones ordinarias, queremos ir a legislar, la provincia está atravesando un momento muy importante donde se requiere que todos los funcionarios y los poderes del estado estén atentos para tratar de mejorar la situación de cualquier sector social, de comerciantes, estudiantes, docentes, de todos para ir llevando despacito a la normalidad, ir entrando a una vida más normal, presentamos un proyecto de ley donde autorizamos a la provincia a comprar vacunas, me parece importante porque es el único camino a la normalidad de inmunizar a la mayor cantidad de gente posible, hay temas muy importantes pero la Legislatura no está funcionando porque la mayoría no asiste, ojalá pronto volvamos a sesionar y tratemos estos temas que son muy importantes para los formoseños”, culminó.

