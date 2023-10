Ramírez: «El Gobernador debe recomponer la situación salarial de los trabajadores»

El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Enrique Ramírez en contacto con el Grupo de Medios TVO indicó que el Gobernador debe recomponer de inmediato la situación salarial de los trabajadores del Estado al mismo tiempo lanzó que el aumento otorgado por Insfrán fue absorbido por la inflación del mes de septiembre.

Ramírez comenzó diciendo: «con la inflación del mes de septiembre el salario ha quedado totalmente absorbida por la inflación y esta no es una vaga expresión, porque si uno piensa en el 25 por ciento de aumento que dio Insfrán con respecto al sueldo del mes de febrero es un 12, 5% real que otorgó, la inflación del mes pasado es del 12, 4 por ciento, es decir que ese aumento que dio fue absorbido solamente por la inflación del mes de septiembre, el aumento fue absorbido y el empleado estatal otra vez queda atrás de la inflación».

«En Formosa tenemos uno de los salarios más bajos del país, claramente es una provincia rica, pero que esta empobrecida por tantos años del gobierno de Insfrán y con esta situación inflacionaria que no para porque los aumentos que se dan se dan con relación al ultimo precio de las cosas y uno cuando va al supermercado se da cuenta de que ese aumento no alcanza para nada», añadió.

«Yo invito a todas aquellas personas que trabajan en el Estado a que miren sus recibos de sueldos del mes de febrero, le apliquen ese 25 por ciento al salario del mes de agosto y allí fácil saldrá la diferencia y el aumento de Insfrán no llega al 13 por ciento, hay que decir», se explayó.

«Creemos que el Gobernador inmediatamente debe recomponer la situación salarial de los trabajadores del Estado porque nosotros tenemos uno de los salarios más bajos del país y esta situación inflacionaria que no ayuda».

«El ministro que ocasionó esta situación inflacionaria en el país se presenta diciendo que el podrá bajar la inflación que el mismo generó. Yo creo que tenemos una única opción para votar este 22 de octubre», manifestó.

Encuentro del PRO

En relación al encuentro que se llevó adelante hace días, el Legislador indicó «hace unas semanas atrás hemos tenido el encuentro del PRO y allí tuvimos la oportunidad de charlas con Patricia (Bullrich) y también (Carlos) Melconian, con parte del equipo de ella y nos comentaron las ideas que tienen en materia económica para Argentina».

«Tenemos que hacer un esfuerzo para parar esos sectores desde donde se escurre el dinero de los argentinos», cerró.