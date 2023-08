Ramirez: “La reelección de Naidenoff por cuarta vez no está bien”

El diputado provincial Enrique Ramírez en comunicación con el Grupo de Medios TVO fue consultado por las sesiones en Legislatura donde manifestó que “hace bastante no estamos sesionando. Desde que se convocó la provincial, no se convocó más y no creo que se halla más”. Agregó que “estamos en período ordinario, no hace falta llamar a extraordinaria”.

Por otro lado, cuando se le preguntó por las PASO aseveró: «yo creo que está en juego el modelo de la Argentina hoy. Nosotros estamos con Rodríguez Larreta porque tiene el mejor equipo para manejar el país».

Y remató diciendo que “así como decimos que la reelección de Gildo Insfrán está mal, también la reelección de Naidenoff por cuarta vez no está bien”.