Ramírez: «Los fondos enviados por la SPU siguen siendo insuficientes»

La secretaria general de Gerencia y Desarrollo de la Universidad Nacional de Formosa, CP. Mgter. Norma Ramírez se refirió al cobro de haberes del personal de la casa de estudios, correspondiente al mes de abril.

En ese sentido, la funcionaria señaló que “como viene sucediendo desde julio del año 2022, nuevamente se repiten las diferencias en el envío de los fondos por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) para cubrir el pago de los salarios. A raíz de esto, el día martes 2 del corriente presentamos el reclamo administrativo correspondiente, ya que los fondos son insuficientes para pagar los incrementos salariales”.

“A pesar de ello, la universidad pudo cubrir con recursos propios la totalidad de los incrementos correspondientes al mes de abril. Esto quiere decir que todavía está pendiente el 14% para el personal docente y el 12% para los no docentes, del mes de marzo hasta que la SPU envíe los fondos que alcanzan la suma aproximada de $ 59.000.000”.

Además, indicó que “el anteúltimo día de cada mes al mediodía tomamos conocimiento del monto que nos asignaría la SPU para cubrir los gastos del sueldo y los incrementos salariales cuando publican a través de la plataforma. En el mes de marzo, la UNaF no contaba con los fondos suficientes para dar cumplimiento al total de los porcentajes establecidos en el primer tramo de los incrementos más el cierre de las paritarias 2022”.

Teniendo en cuenta próximos incrementos de haberes, la Mgter. Ramírez comentó que “si continúan las insuficiencias en los envíos de fondos desde la SPU, la universidad volvería a cubrir con recursos propios si es que tiene los fondos suficientes. En caso contrario, nos encontraremos en la misma situación del mes de marzo”.

Por otro lado, comentó que “no tenemos fecha estimativa en cuanto al pago del pendiente del mes de marzo. Según la ley de procedimiento administrativo, debemos agotar todas las instancias de reclamos para iniciar los trámites en la vía judicial. El expediente se inició el 3 de abril y a la fecha no tiene ningún movimiento por parte de la SPU. Hasta que dicho organismo no envíe los fondos correspondientes, no hay posibilidad de afrontar lo adeudado”.

“Toda esta información fue remitida a los gremios docentes CEDUF y ADUFOR, por lo tanto, ellos tienen toda la documentación correspondiente al mes de marzo. Esto incluye la resolución de asignación de fondos, los extractos bancarios y el expediente de reclamo. Dichos informes también están disponibles en la página web de la universidad y fueron expuestos en la charla informativa que se realizó el pasado mes en el Salón de Rectores. Finalmente, si algún personal tiene alguna duda, pueden acudir a la Secretaría de Gerencia y Desarrollo donde los atenderemos con todos los documentos sobre el tema”, añadió por último la funcionaria.