Ramírez: «Queríamos proponer una figura nueva para ocupar la Vicepresidencia 2°en Diputado»

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el diputado provincial del PRO Enrique Ramírez se refirió a la controversia que se dio ayer en la Cámara de Diputados por la designación de autoridades por parte de la oposición, ya que desde su espacio se propuso que la diputada Mara Amarilla sea quien ocupe la vicepresidencia 2° del Honorable Cuerpo, pero se impuso el radicalismo con el voto del PJ colocando en ese lugar a Carla Zaiser.

Primero al ser consultado del porqué no se pusieron de acuerdo respondió que “nosotros queríamos proponer una figura nueva, creo que esto es lo que pide y reclama la sociedad”.

“La sociedad dijo basta de los mismos de siempre, que quiere realmente un cambio, cambiar los nombres de las personas que ocupan los distintos cargos, y eso ha pasado casi en todo el territorio del país; entonces nosotros siguiendo esa idea queríamos proponer a una persona nueva, que no haya estado dentro de la Cámara antes, y por eso se nos ocurrió proponer a Mara Amarilla. Igualmente, la UCR conjuntamente con los votos del peronismo eligieron a Zaiser”, aseveró y aclaró que no tiene absolutamente nada en contra de la radical “ya que es una persona nueva en la política también y ojalá que tenga una excelente gestión”

Seguidamente cuando se le preguntó por qué cree que el peronismo votó por Zaiser y no así por Amarilla para que ocupe la vicepresidencia segunda de la Cámara, aseveró que “eso deberán responder las personas del oficialismo que han hecho la elección”.

Reconfiguración

de la oposición

Al referirse a la “reconfiguración” de la oposición que podría darse señaló que está convencido de que se viene una “renovación” de un montón de cuestiones, inclusive de nombre. “Hoy nosotros entendemos que la oposición hasta acá llegó haciendo lo que hacía siempre, y si realmente no proponemos otra cosa distinta, con nombres distintos, con aires fresco vamos a seguir obteniendo el mismo resultado electoral”, aseveró.

“Nosotros queremos realmente conformarnos en una oposición que quiera gobernar la provincia de Formosa y que haga las cosas en consecuencia a ello. Hoy somos cinco los diputados que pensamos de esa manera, la idea es que junto con la UCR se consideren que esto es necesario y así trabajar en esa idea de cambio profundo que necesita nuestra provincia”, sentenció por ultimo.