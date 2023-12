Cinthia Fernández abrirá un negocio y explicó de qué se trata su nuevo emprendimiento

Cinthia Fernández arrancó con un nuevo emprendimiento con un grupo de amigos, luego de haberse alejado de la pantalla chica por el levantamiento del ciclo Bien de mañana, que conducía Fabián Doman por El Trece, en el que ella formaba parte del panel. Con ánimos de encarar un desafío diferente, la expareja de Matías Defederico publicó un video en sus redes sociales para contarles a sus más de cinco millones de seguidores detalles de este nuevo negocio.

“¡Llegó el día! Hoy les cuento que voy a poner mi propia sala de escape. ¡Junto a mis amigos vamos a emprender en esta loca aventura en la que van a ir nuestros sueños a bordo! ¡Ojalá les guste el gran trabajo que estamos haciendo! Y el amor que le estamos poniendo para recibirlos a todos ustedes”, aseguró la mamá de Charo, Bella y Franchesca.

También, Fernández mostró un cambio en un sector del lugar. “Y esto que ven acá es nuestro lugar favorito del local, que lo transformamos sin romper nada”, dijo mostrando un jardín vertical que colocaron en paredes. “¿Les gustó el cambio? ¿Les gustó la noticia? ¿Van a venir? Los leo (llenen de amor este posteo que tengo una gran ilusión)”.

Luego, Cinthia compartió unas historias para mostrar todo el proceso de renovación y contar más detalles de este nuevo negocio: “Conseguimos alquilar una casa muy viejita, muy deteriorada, teníamos que crear muchos mundos ahí adentro. Entonces las áreas donde van a servir como recepción, necesitan mucha imaginación porque estaban hechas mierda. Estamos poniéndole mucho esfuerzo y mucha dedicación”.

“A colación de esto, les quiero decir esto que va en paralelo con la realidad: muchas personas están volviendo a la casa de los padres, que son antiguas, y otra cosa que está pasando es que sino se van a alquilar departamentos muy viejos, muy deteriorados. Entonces estas historias les van a servir porque toda la semana les voy a estar mostrando muchos avances, les voy a mostrar cómo transformar lugares sin romper nada, sin obra. El día de mañana tenés que devolverle la propiedad al dueño y no se la podés hacer mierda. Le voy a mostrar transformaciones zarpadas, no que le cambio el color a la pared, para que los ambientes queden una pinturita”, explicó la modelo.

En las imágenes se puede ver cómo lograron renovar el patio de una casa vieja que alquilaron para su emprendimiento, utilizando estos jardines verticales que son de plástico y no necesitan mantenimiento. La colocación es simple y sin mucho esfuerzo, por lo que se puede cambiar un ambiente de manera rápida.

Luego de colocar los jardines en las paredes, le sumó muebles al patio, como mesas y sillas. También aprovechó para renovar el piso con una pintura especial. De esta manera, Cinthia comenzó un nuevo camino en su etapa laboral y recibió el apoyo de muchos de sus seguidores que la felicitaron.

Los problemas con

Matías Defederico

Cinthia Fernández lleva adelante una batalla judicial contra Matías Defederico, por el pago de las cuotas alimentarios que le corresponden a sus tres hijas. En sus redes sociales, suele contar los diferentes problemas que afronta contra el exjugador de fútbol. En una oportunidad, la modelo explicó: “No saben lo que me enteré. Ustedes saben que si de deudores hablamos, deuda va, deuda viene… Con la mía se entretiene. Progenitor inhibido hasta los huevos que no tiene. Si vende algo, me tiene que pagar. No puede vender nada en teoría. Está queriendo vender el autito. Y no puede”.

La mediática mostró su indignación al mostrar una captura de pantalla del estado de WhatsApp de Defederico, donde se anunciaba la venta de su lujoso Mini Cooper. “Mirá vos… En otro país van presos, acá se hacen los vivos”, comentó, revelando que la foto fue tomada en el mismo barrio privado en el que ella reside. Incrédula, lanzó: “Es una tomada de pelo”.

Con dureza, Cinthia criticó a los progenitores deudores: “Estos también son delincuentes, los progenitores deudores… Estos deberían ir presos como en Uruguay. Estos sí… Porque siguen viviendo, vendiendo autos de 40 mil dólares, de alta gama con la plata de sus hijos ¡Bravo!”.

También señaló que Defederico planea adquirir otro vehículo: “Mirá vos… O sea que va a poner platungui encima. Pero cuando lo llama el señor juez… ‘Señor juez no puedo pagar, ella me quiere robar’”. Y sumó: “Obviamente me tratan de loca y tengo que demostrar que el tipo está mintiendo”. En última instancia, Cinthia Fernández concluyó: “Inhibido y todo, él quiere vender por atrás y cagar…, después, no sé, traspasar… algún chanchullo va a hacer. Sobre mi cadáver”.