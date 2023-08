Rápida intervención comunal para paliar inconvenientes ocasionados por el temporal

Desde tempranas horas del lunes, la municipalidad capitalina emplazó máquinas y operarios a zonas que vieron comprometido el drenaje pluvial, entre otros inconvenientes, a raíz de las precipitaciones durante la madrugada, centrando la tarea en la limpieza y puesta a punto de desagües a cielo abierto.

Al respecto, el Jefe de Gabinete de la comuna, Mauricio Nadalich, precisó “la zona más afectada fue la zona oeste, donde se sintió más fuerte el temporal, y donde tuvimos algunos inconvenientes como la caída de árboles y caída del tendido eléctrico, sobre la que se accionó desde primeras horas en un trabajo mancomunado con Refsa, como también las áreas afines de la comuna para paliar el desprendimiento de ejemplares arbóreos. Además de lo indicado, no existieron mayores reclamos acerca de otros problemas”, afirmó el funcionario comunal.

“El temporal pegó muy fuerte en los barrios Sagrado Corazón, La Nueva Formosa, Liborsi y otros conglomerados lindantes, donde la Dirección de Prevención y Emergencia accionó con Refsa y otras áreas de distintos organismos provinciales”.

“La municipalidad – siguió diciendo – previene de manera permanente este tipo de situaciones a través del mantenimiento de los canales principales, secundarios y terciarios, donde en esta ocasión se encontró una gran cantidad de residuos y, a pesar de ello, no hubo inconveniente en el escurrimiento del líquido. De igual manera recordamos tener especial cuidado a la hora de arrojar basura, ya que encontramos desechos de gran tamaño como cubiertas y heladeras, entre otros”, advirtió.

“Desde el municipio vamos a seguir generando conciencia en los vecinos para evitar esta situación, teniendo en cuenta que el servicio de recolección de residuos no convencionales opera en todo el ejido urbano, además de la existencia de contenedores, y así tratar de cuidar entre todos la ciudad e impedir que los desagües se obstaculicen ante la existencia de basura voluminosa”, finalizó Nadalich.

Por su parte, efectivos comunales dependientes de la Secretaría de Servicios Públicos, hicieron lo propio con el cuneteo mecánico en el B° El Porvenir, en el canal sito en zona de transferencia de residuos sólidos, como también en el canal revestido de los barrios 20 de Julio y Antenor Gauna.

Finalmente, operarios hicieron hincapié en el recorrido, inspección y posterior limpieza de bocas de tormenta en distintos sectores de la ciudad, priorizando aquellos que vieron más afectado el escurrimiento de aguas.

