Reactivación Económica: las acciones del gobierno provincial de cara a la post pandemia

El anuncio reciente del gobernador Insfrán donde se estableció un incremento porcentual del 10% en las remuneraciones del Personal de la Administración Pública Provincial y Agentes Pasivos Provinciales, agregado al porcentaje inicial del 42% dispuesto hasta el mes de septiembre, totaliza un 52% de aumento en los haberes para este año.

En ese marco, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Dr. Jorge Oscar Ibáñez se refirió al escenario de reactivación económica que vive el país y la provincia de Formosa.

“En un camino a una nueva normalidad, el INDEC registró que la actividad económica de Argentina creció 0,8% en julio de 2021 respecto de junio y 11,7% interanual. En la provincia, el crecimiento intermensual fue de 14,1% entre junio y julio”, señaló.

Y agregó que, en ese contexto, se destaca la reactivación en ventas minoristas, un crecimiento exponencial de las obras públicas y privadas, las medidas de contención al sector privado mediante subsidios, moratorias, líneas de financiamiento, entre otros.

En relación a los índices señalados por el INDEC, Ibáñez se refirió a la reactivación económica y como, de a poco, se están superando los niveles pre pandemia: «Muchos indicadores económicos lo demuestran, la actividad nacional de julio creció un 11,7% interanual”.

Asimismo, sostuvo que la provincia, en relación al periodo intermensual de junio a julio, creció un 14,1% ubicándose segunda con crecimiento a nivel país luego de Neuquén.

Por su parte, las ventas en supermercados que subieron en 4,2% % con respecto a julio de 2020, en términos reales; y, en el caso de Formosa, las ventas en supermercados vienen en aumento intermensual por dos meses consecutivos 17,2% en junio y 10,5% en julio.

Al mismo tiempo, la tasa de desocupación se ubicó como la más baja a nivel del NEA arrojando un 4,9% en el segundo trimestre por debajo del 9,6% del nivel nacional.

“Estos resultados se lograron gracias a la contención brindada a los sectores productivos, con posibilidad de seguir avanzando en las aperturas de actividades, las líneas de financiamientos flexibles, la reactivación del plan de la obra pública y obras privadas», aseguró el ministro.

La Industria PyME

En otro orden, el titular de Economía, hizo alusión al informe del mes de agosto de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y destacó que la Industria PyME creció 20,2% anual en agosto, a su vez que resaltó que, en el marco de las elecciones, la producción siguió su ritmo ascendente en agosto.

Además, dijo que el dólar “tuvo algunos movimientos”, pero que “fueron menos bruscos que en otras oportunidades” y no afectó los pedidos de producción de los empresarios.

“Las intenciones de inversión siguen rondando el 30%, un nivel alto para lo que habitualmente se tiene en el sector. Esto significa una proyección de inversión del sector privado que sigue apostando al país para crecer de la mano con el sector público”, expuso.

Por otra parte, Ibáñez mencionó a la producción industrial de pequeñas y medianas empresas, que continuó su ritmo ascendente en agosto y llegó a crecer en un 20,2% anual.

Los once sectores de la industria como el textil e indumentaria, maderas y muebles, transporte, papel, cartón, edición e impresión, entre otros; presentaron un crecimiento este año en la producción a comparación del año 2020, mientras que, en la comparación del 2019, cuatro produjeron más y siete menos.

¿De qué manera se

desarrolló la Reactivación?

El funcionario destacó que el INDEC publicó un informe del «Mercado de trabajo, tasas e indicadores socioeconómicos” donde se destaca un alza en los niveles de actividad que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población; “como así también se resaltan los datos positivos y alentadores que permiten afirmar que se está llevando adelante un proceso de reactivación económica».

Con respecto al nivel de empleo, este trimestre registró un 39,9% en la región, “lo que evidencia una mejora”, el mismo periodo en el 2020 arrojó para el NEA un 34,5%.

De todas las provincias del NEA, Formosa es la que posee la tasa de desocupación más baja, 4,9%, mientras que la mayor tasa es ocupada por la zona de Resistencia 7,7% y Corrientes con un 6%.

“Esto se explica en parte por el crecimiento de las obras privadas que acompañan el crecimiento impulsado por la reactivación de la obra pública”, manifestó.

Y argumentó: “De acuerdo al Informe de la Coyuntura de la Construcción (Ieric), en julio el empleo anotó el quinto mes consecutivo positivo, en la comparación interanual, el séptimo mes del 2021 mostró un 25% más de ocupación que un año atrás. En Formosa, es notable la cantidad de nuevos edificios que se están construyendo”.

El Plan Obras como motor

dinamizador de la economía

Ibáñez, también señaló que, el gobierno provincial inició la ejecución del Plan 100 Obras y consideró que “es de vital importancia, ya que suman a las que se venían ejecutando y superan los 60 mil millones de pesos que dinamizan la economía local y generan empleo”, lo que significan “nuevas oportunidades a comerciantes en el rubro de la construcción, comercios locales y empresas constructoras del sector privado»

El conjunto de obras se enmarca en ejes importantes de desarrollo como las más de tres mil viviendas en todo el territorio, generando más de 12.000 nuevos puestos de trabajo; redes de desagües cloacales; redes de aguas; escuelas; centro de inclusión infantiles en todo el territorio; el Centro de Medicina Nuclear; Hospital de la Madre y la Mujer; reservorios de aguas para asegurar este servicio todo el año para el consumo humano y la producción; construcción de centros de desarrollo infantil, salones de usos múltiples, centro de faenado municipal y plazoletas recreativas y culturales; pavimentación de calles, construcción de veredas comunitarias, estabilizado granular (enripiado) y ciclovías.

También, autovías en importantes accesos a los puntos estratégicos de la Ciudad de Formosa y obras complementarias en la Autovía RN N° 11, como la construcción del puente de hormigón sobre riacho El Porteño; conservación de la Ruta Nacional N° 86 y el estabilizado granular que permitirá el acceso a varios establecimientos y comunidades aborígenes.

Por último, el responsable del área económica, puso de relieve que, luego de atravesar casi dos años de paralización económica y neutralización de tantas obras estratégicas para Formosa, “los índices reflejan los resultados de las gestiones, tanto nacionales como provinciales, que se desarrollaron a pesar de la recesión pandémica y hoy garantizan un camino a la nueva normalidad asegurando el futuro justo y equitativo para todos”.

