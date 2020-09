Rechazan habeas corpus presentado por familiares de personas que ingresaron ilegalmente a Formosa

Compartir

Linkedin Print

El juez federal Fernando Carbajal rechazó este martes el recurso de habeas corpus presentado por los familiares de un grupo de personas que ingresó de forma ilegal a Formosa, sin aguardar la autorización del Gobierno provincial. Aclaró además que el pedido de informe es el trámite que corresponde cuando se presenta un habeas corpus

Lo hizo en el marco de una audiencia de la que participaron la abogada de los peticionantes, la fiscal de Estado Stella Maris Zabala, el ministro de Gobierno Jorge Abel González y el subjefe de la Policía de la provincia de Formosa comisario general Cirilo Bobadilla.

Al respecto, explicó la fiscal Zabala: “Tuvimos la audiencia de habeas corpus por los varados que estaban en Mansilla y que ingresaron ilegalmente, sin autorización a la provincia. Un grupo de abogados planteaba que no sabían a dónde estaban, temían por ellos, que preguntaban por ellos y nadie les contestaba”.

Precisó que la provincia fue notificada y en el lapso de pocas horas informó sobre el lugar donde cada persona se encontraba, e incluso que el caso estaba judicializado, a cargo de la jueza de instrucción Laura Karina Paz.

“Los mismos que habían planteado el habeas corpus lo sabían, porque habían planteado excarcelaciones para esta gente”, sostuvo Zabala y agregó que “en la audiencia pedimos que el juez no actúe más, porque el caso está judicializado, se le aclaró los lugares donde estaban, habíamos informado al juzgado ya a las 22 horas”.

“El juez decidió rechazar el habeas corpus, que es exactamente lo que corresponde, porque no puede decirse que hay algún tipo de restricción que correspondiera a algún habeas corpus, de ninguna índole. Sí hay un uso y abuso de los institutos del derecho en forma permanente, mañana tenemos convocado otro habeas corpus, y ya le hicimos saber al juez, que esa persona estaba incluida en un amparo colectivo que habían presentado esos abogados, y que el juez federal mismo se había declarado incompetente, después de que la provincia contestara la acción. El juez remitió las actuaciones a la Corte Suprema”, expresó.

Para la fiscal, “se actuó a derecho, personas que entraron sin permiso, fueron detenidas y puestas a disposición del juez” e indicó que la decisión se basa en el cuidado que tiene el gobierno provincial de la salud de más de 640 mil personas.

“A todos nos apena la situación de todos los que quisieran entrar y tienen que esperar, pero hay que pensar que se está cuidando a la población de Formosa. Forma parte de un principio de solidaridad social. A la fecha se demostró que hasta que no haya una vacuna o remedio eficaz, la mejor herramienta para pelear a esta pandemia que nos azota es el aislamiento, el cuidado y establecer el ingreso ordenado”, subrayó.

“La única verdad es la realidad, la realidad demuestra que vamos a estar a derecho, acreditamos la situación y otra vez más fue rechazado el habeas corpus, por más que quieran decir lo que quieran. Esta es la verdad”, insistió.

La funcionaria consideró que “hay gente que utiliza esta desgraciada situación de pandemia en la que estamos, de crisis para obtener réditos; para mí, totalmente deleznable, porque creo que con esto no se puede jugar y que cabalgan sobre situaciones lamentables y desesperadas de gente que son entendibles, pero que no justifican este accionar”.

Asimismo, aclaró que jamás se dijo que serían excarcelados sino que están en trámite pedidos de excarcelación, algunos presentados y otros de oficios, ya que el trámite requiere un procedimiento, y también una decisión judicial.

“Una vez más, la provincia ha concurrido cuando ha sido citada y se ha demostrado que no se han conculcado derechos”, afirmó Zabala..