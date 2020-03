Reclaman medidas para evitar que cierren pymes formoseñas tras cuarentena

Compartir

Linkedin Print

Griselda Cánepa, una de las representes de la comisión de comerciantes de la ciudad de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló de la preocupación que tiene el sector en la ciudad una vez que finalice el aislamiento social obligatorio y por el cual, si no se toman medidas, habrá gran pérdida de los puestos de trabajo.

«Los comerciantes se pusieron la camiseta con respecto a la salud, la mayoría de los comerciantes cerraron incluso antes de que se decretara el aislamiento, para el miércoles o jueves la mayoría ya estaban cerrando tratando de evitar este tema del contacto, estaban haciendo un sacrificio, todos la estamos pasando mal pero para el sector privado el después va a estar terrible, hay que ver qué vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar y ahí recién se van a ver las necesidades que van a tener», expresó.

Asimismo manifestó que para este sector «creo que tiene que haber algún tipo de anuncio, deberían dar créditos, nos tendríamos que reunir y pedir, el comerciante va a necesitar porque esto comenzó en marzo, la temporada ya había comenzado, el sector privado, el comerciante ya tomó deuda anticipada, ya compró la temporada, tiene cheques dados, un montón de cosas y esas pymes dependen de los empleados, no se puede pensar solo en el comerciante y dueño de un comercios sino que en la cantidad de trabajo que se va a perder después de esto si no se toman las medidas para el sector privado».

«Yo hablaba con una comerciante por el tema de proteger la vida, de la importancia de esto y ella me decía que igual nos vamos a morir de un infarto cuando pase esto porque no van a tener cómo mantener el negocio, el gran problema del comerciante es el tema de los cheques, cómo va a hacer el comerciante para pagar las deudas que contrajo, el alquiler, las deudas, los empleados, creo que se tendría que llegar a una medida, van a tener que habilitar créditos y no posponer un poco el pago, que el comerciante se pueda reacomodar de a poco porque esto va a ser así, creo que tenemos una temporada de invierno perdida aunque se levante la cuarenta el 13, para que esto se reactive estamos hablando de junio o julio donde podemos ver si vamos a llegar a la normalidad, antes no va a ser. Muchos hablaron del sector turístico y del gastronómico pero también la parte de indumentaria, los otros sectores están desgastados, el que no es comerciante no sabe la presión que tiene todos los días para poder llevar a abrir sus negocios, el comercio venía castigado y esto desde hace años que viene así, si uno recorre las calles ve los locales vacíos, hay que imaginarse lo que va a ser después de esto, yo creo que van a cerrar locales, acá hay que ayudar a las pymes para que la gente no pierda el trabajo, hay muchos empleados que van a quedar sin trabajo y no es porque el comerciante los quiera dejar en la calle sino que no va a poder sostener, me refiero a las pymes chicas que no tienen un resguardo, cuentas en los bancos como para aguantar un mes cerrado, sin movimientos con deudas, se les suma el alquiler, los impuestos, los sueldos, aportes, más las deudas que uno tiene».

«Antes de que comience la cuarentena nosotros estábamos hablando con un grupo de diputados, estamos por armar una mesa sobre cómo tratar el tema porque ya veíamos que se venía esto, no tenemos por donde canalizar ni quien escuche la problemática, todos pueden opinar pero el comerciante es el único que puede explicar qué es lo que pasa y cuáles son las prioridades, esa reunión se vino por un diputado que sacó una nota como para hacer ciertas medidas que son buenas pero por ahí no son la prioridad del comerciante, sería bueno que después de que pase todo esto armen una comisión y llamen a los dueños de las pymes para ver cuáles son las medidas que se tendrían que tomar, que la gente no crea que el comerciante no quiere pagar los sueldos, el empleado pasa a ser familia, nosotros pasamos 8 horas por día con nuestros empleados así que no crean que no les queremos pagar, al dueño de un negocio le duele, lo destruye despedir un empleado», dijo angustiada.

De la misma forma señaló que «hay un montón de comerciantes que no saben cómo pagar los sueldos, hay otros que llegaron a un acuerdo, que se les pagaba el 50% cuando esto se reactivaba y creo que no es una mala medida, debemos poner un 50 y un 50 de cada lado, el dueño del comercio paga un 50% y cuando se reactiva se va dando la parte que le faltó, hay muchos empleados que no tuvieron ningún tipo de problema en aceptar esto porque saben la situación del comercio, por ahí para no llegar a despedir se hacen acuerdos, uno pone un poco de cada lado y así llegan, acuerdan que cuando se reactive todo se ponen al día pagando lo que faltó y creo que esa es la forma, debemos hacerlo entre todos, tanto el empleado, el comerciante y el estado por una vez se debe acordar de los privados, ellos siempre están para recaudar pero nunca para acompañar, el sector más castigado es la clase media, el comercio privado que sale a trabajar todos los días sin ningún tipo de acompañamiento y es al que más se le exige».

«Van a haber muchos que no van a poder pagar sueldos pero no porque no quieran sino porque no pueden, no creo que un empleador no quiera ayudar a su empleado, con esto se puede aguantar un mes o un mes y medio pero para que todo se reactive van a pasar unos cuantos meses, no nos debemos olvidar de eso y tenemos que pelear entre todos para que no se pierdan fuentes de trabajo, detrás de cada empleado hay una familia que depende en parte de ese sueldo y algo se debe hacer», finalizó.