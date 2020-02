Reclaman soluciones ante antiguo problema de agua estancada sobre la avenida Italia

Compartir

Vecinos del barrio 2 de Abril de esta ciudad como también conductores que transitan diariamente la zona, en diálogo con el Grupo de Medios TVO pidieron una solución definitiva a un problema antiguo que padece la avenida Italia al 2204 y que tiene que ver con una inmensa cantidad de agua servida que complica el tránsito de la zona y afecta a cientos de pobladores, sobre todo por el mal olor y la peligrosidad al transitar por allí.

Los pobladores aseguraron que este escenario se puede ver los «365 días del año» y que ya realizaron diversos reclamos e incluso juntaron firmas, pero hasta ahora no tuvieron una solución, es por ello que decidieron hacer público su reclamo y que de esta manera llegue a las autoridades competentes para que les brinden una respuesta.

Aseveraron además que esta situación se da en una zona muy transitada sobre todo por motociclistas y vecinos de zonas aledañas que acuden a realizar trámites al Centro Comunitario del barrio que está ubicado en el sector y que muchas veces «se mojan los calzados y pantalones» al ingresar hacia el playón hasta donde a veces incluso llega el agua en mal estado.

«No sé a quién corresponde dar respuestas en este tipo de casos pero es notorio que acá hay una pérdida de agua tremenda todos los días del año, esta zona vive llena de agua que también va causando que se rompa el pavimento, que se generen pozos, olor nauseabundo y encima los vecinos no podemos pasar por ahí porque ya hubo casos de gente que se resbaló, es un problema muy grave que nos afecta un montón», contó un vecino de la zona y acotó que «eso también despide un mal olor tremendo que cuando hace calor se vuelve más insoportable y ya no damos más, vivir así es realmente una tortura, es hora de que los funcionarios se hagan eco de esto y brinden una respuesta».

Otra vecina señaló que la zona es muy transitada diariamente por estar cerca de allí una comisaría, un centro de salud, estaciones de servicio, iglesia y demás, pero ni aún así las autoridades se han acercado a escuchar las quejas de los pobladores. «Me acuerdo que el año pasado en época de campaña pasaron como 4 concejales por acá, a todos les dijimos lo que pasaba con esta zona de la avenida, le contamos que esto lleva muchos años causando problema pero ninguno nos dio una solución, es un problema de fondo, no se trata con escurrir la calle porque los chicos de la Municipalidad lo hacen cada noche y al ratito ya está todo lleno de agua, acá hay otra cuestión y por eso creemos que los funcionarios son los que nos deben ayudar», relató.

«Hay épocas donde viene mucha gente al Centro Comunitario a hacer trámites de todo tipo y tienen que estar pasando por el medio del agua, es vergonzoso la verdad, también nos pasó a los mismos vecinos que nos empapamos al cruzar, uno termina saliendo con el calzado mojado porque salpica agua y encima podrida, tiene muy mal olor», se quejó otra mujer.

«Desde que se creó esta avenida es muy transitada y por acá pasan líneas de colectivos y demás, es un barrio muy movido, toda la zona es compleja y con este problema no podemos vivir, es cansador y lo que más nos duele es que no nos hayan brindado soluciones siendo que reclamamos muchas veces. También hay un montón de rajaduras porque el asfalto se va rompiendo por todo este tema, incluso hay pozos muy grandes», señaló otra vecina y acotó que «otra cosa que también padecemos acá es la falta de iluminación que es muy escasa y genera peligro».

De la misma forma motociclistas que transitan diariamente por el lugar lamentaron que la zona se encuentre en esas condiciones.

«Es muy difícil circular por acá por el tema del agua que a veces llega a la mitad de la avenida, también hay muchos pozos, uno tiene que elegir entre desviar el agua o pasar por encima de los baches que hay», dijo un motociclista. «Uso este camino todos los días porque trabajo en el barrio Venezuela y desde siempre esto está así, llueva o no, quizás haya una pérdida de agua que se tenga que reparar para evitar todos estos problemas y ojalá lo hagan porque somos muchos los que pasamos por acá y eso complica la zona», agregó.

«Ojalá tengamos una respuesta de las autoridades competentes, al menos que vengan a recorrer la zona y vean lo que ocurre, acá hay una pérdida de agua al parecer y si no se soluciona eso esto va a seguir, primero hay que evitar que siga habiendo agua en la calle y empezar a reparar la avenida que justo en toda esta parte tiene un montón de rajaduras, también baches, todo a causa de esto. Esperemos que las autoridades se hagan eco de nuestro reclamo y nos puedan ayudar», finalizó pidiendo una vecina de la zona.