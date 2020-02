Crece la preocupación entre formoseños por el avance del robo de motocicletas

Compartir

Linkedin Print

Vecinos de diferentes puntos de la ciudad en diálogo con el Grupo de Medios TVO expresaron su preocupación ante el avance del robo de motocicletas, una situación que cada día va sumando nuevos damnificados y donde pocos de los rodados son recuperados.

En este marco pidieron que un grupo especial y numeroso de policías se dedique a investigar este delito que no distingue horarios, barrios ni rodados en cuestión.

Los pobladores se mostraron preocupados más que nada por la rapidez de los delincuentes a la hora de robar una motocicleta y aseveraron que los mismos suelen salir entre dos en algún rodado a dar vueltas por ciertos sectores que «ya tenían en la mira» y ante el mínimo descuido de los propietarios, se llevan los rodados en solo segundos.

Manifestaron además que las redes sociales es el lugar donde abundan los pedidos de ayuda de los damnificados que viralizan fotos, patentes de las motocicletas e incluso imágenes de los delincuentes con el fin de recuperar los rodados teniendo en cuenta el gran perjuicio que esto ocasiona.

«En mi familia a casi todos nos robaron la moto, es una pena pero en menos de 2 años nos robaron un total de 3 motos, no podemos creer cada vez que lo pensamos o lo decimos y lo peor es que la última que sí logramos recuperar apareció sin plásticos, le sacaron hasta el motor, la moto ya no servía y así nos dijo la Policía que la encontró», dijo una vecina del barrio Guadalupe.

«Lo peor con esto es el gran daño que ocasiona porque la mayoría usamos para ir a trabajar o llevar nuestros hijos a estudiar y tenemos que tomar todos los recaudos para evitar el robo, peor aún si son nuevas o de las cilindradas más grandes que son las que más roban», acotó.

«Ya lo dijimos muchas veces con este tema que la Policía tiene que ponerse a investigar de verdad, son muchos los robos que hay en la ciudad todos los días, hay motos que ni patente tienen de lo nuevas que son y ya las roban, eso causa un daño tremendo porque uno queda sin medio de movilidad y con las cuotas a pagar, creo que es hora de que nuestras autoridades tomen conciencia de lo que pasa, acá el 80% de la gente tiene motos y a casi todos les robaron, cómo puede ser, pareciera que se las traga la tierra porque nunca más aparecen», dijo indignada otra vecina del barrio 2 de Abril.

«Muchos de los que roban motos son menores de edad y no quedan presos entonces siguen robando como si nada, salen preparados para todo, rompen los tambores a su antojo, tienen ganzúas, es gravísimo lo que pasa con este tema y creo que es hora de que los funcionarios actúen, las motos literalmente desaparecen de Formosa y es porque algo más está pasando y ellos son quienes deben investigar y dar respuestas a la gente», pidió otra formoseña.

«Roban de cualquier lado y en cualquier momento, hay gente que va al supermercado y se las roban de ahí, de afuera del hospital, del banco o de la vereda de su propia casa, vivo en el barrio Parque Urbano 2 y la verdad es bastante tranquilo pero a casi todos los vecinos le robaron la moto y ninguno la recuperó, eso demuestra que hay gente que de manera constante está controlando todo porque de lo contrario no sabrían que uno la deja estacionada en su propia vereda, no tengo dudas de que hay un grupo delictivo detrás de esto. Ojalá los funcionarios escuchen a los vecinos y empiecen a investigar para que se termine de una vez por todas», exigió otro poblador.