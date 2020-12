Recorte de los haberes jubilatorios: para Arce los medicamentos deben ser vademécum libre

Compartir

El gobierno nacional basó su campaña en la promesa de mejorar las condiciones de vida de los jubilados. Sin embargo, en diciembre del 2019 suspendió la ley movilidad jubilatoria y la reemplazó por ajustes discrecionales (vía decreto presidencial) que llevaron a que cada jubilado pierda en 2020 entre $1000 a $18000 mensuales según las distintas categorías del régimen general.

El diputado nacional de la UCR-Juntos por el Cambio Mario Arce fue consultado por esta situación y advirtió que “el gobierno peronista ha faltado a la verdad de la peor manera, perpetrando el saqueo contra millones de jubilados” y agregó “es inaceptable que un abuelo que aportó al sistema durante 30 años o más, se le quite la previsibilidad de sus haberes y sea objeto de este inescrupuloso ajuste”.

Asimismo, también hizo referencia a la situación del PAMI y dijo “tenemos quejas permanentes de afiliados que tienen que pasar por una odisea cada vez que necesitan de una atención o prestación médica, hay malestar por los inconvenientes para acceder a los medicamentos que están en el listado del Vademécum y mucho más de los que no están, sumado a que la mayoría tiene bajos ingresos”.

“Hoy en día, el dilema que se enfrenta un jubilado que cobra menos o en promedio $20000, es comer y luego ver si puede atender a su salud, eso es lamentable”, aseveró Arce.

“Hay que exigir PAMI libre de vademécum, ya que los 170 medicamentos sin cargo quedan atrapados en el circuito burocrático, pero además no cubren todo lo que el abuelo necesita, y para resolver esto entendemos que se debe ampliar la cobertura de medicamentos gratuitos”, sostuvo.

“El parlamentario expuso que no todas las farmacias trabajan con PAM, y son pocas las que trabajan 100 % sin cargo, por lo tanto, muchos afiliados, los que viven en el interior provincial, no reciben los medicamentos sin cargo, los médicos de cabecera tardan en entregar la receta y por lo tanto esa demora los lleva a tener que pagar medicamentos que para el listado son gratuitos”.

Para finalizar añadió “los jubilados en la actualidad no llegan a cubrir sus necesidades básicas, debido a la inflación y porque desde el gobierno no existe voluntad política en garantizar las prestaciones que debería otorgar el PAMI a nuestros abuelos y les permita acceder por ejemplo a todos los medicamentos que necesitan, con estas acciones, los jubilados vienen perdiendo no solo poder adquisitivo, sino también beneficios que por ley corresponde, contrario a los eslogan vitoreado en reiteradas oportunidades por el kirchnerismo alegando defender a los jubilados, por lo tanto es imprescindible que esta administración cumpla con lo prometido y el libre de vademécum es en inicio una política que desde el Gobierno Nacional debe ser ejecutada sin dilaciones”.

