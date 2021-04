Rector de la UNaF convocó a elecciones en claustros no docentes, graduados y estudiantes

Compartir

Mediante las Resoluciones Nº 202, 203 y 204/21, el rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Prof. Esp. Augusto Parmetler, convocó a elecciones en los claustros no docentes, graduados y estudiantes, que elegirán a sus consejeros directivos y consiliarios superiores.

Así lo comunicó el vocal titular de la Junta Electoral Permanente (JEP) de la UNaF, Dr. Carlos Miy.

“El proceso electoral tendrá las mismas etapas y características técnicas que en oportunidades anteriores, es decir, estará la primera instancia correspondiente a la depuración de los padrones, luego seguida por la presentación de las agrupaciones”, explicó.

Tras ello, “se producirá la presentación y la depuración de las listas de candidatos, la presentación y la oficialización de boletas, para finalmente para pasar a la designación de autoridades de mesa y demás colaboradores que formarán parte del acto comicial”, agregó.

Indicó que “en esta oportunidad tendremos una característica diferenciadora de los procesos eleccionarios anteriores y es la crisis sanitaria que afecta al mundo en general, nuestro país y la provincia, de la que la UNaF no es ajena”.

“Además de las funciones que le son propias y específicas a la Junta Electoral, se adiciona la responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos de colaborar con las autoridades sanitarias en prevenir dentro del marco de nuestra competencia la propagación del virus que tantas consecuencias negativas está causando a nuestra población”, acentuó.

Hizo notar que “desde el año pasado la Junta Electoral Permanente participa de un equipo multidisciplinario de la UNaF que también integran los titulares de las distintas Secretarías, particularmente la de Gestión Institucional y Administrativa, a través de la Subsecretaría de Planeamiento de Obras y la Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo con sus áreas vinculadas de seguridad y vigilancia para la planificación”.

“El eje de la planificación y ejecución de estos equipos multidisciplinarios es la prevención de la propagación del virus COVID-19”, recalcó, de manera que para los actos comiciales “se ha diseñado un plan de ingreso, permanencia y espera de los sufragantes, a los efectos de respetar las distancias y las medidas”.

También “el emplazamiento de las mesas electorales en la disposición de los cuartos oscuros, en la ubicación de los distintos actores del proceso electoral, tales como candidatos, electores y colaboradores en general, docentes y no docentes de la UNaF, concentrándonos en colaborar con las autoridades sanitarias en el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad, a los fines de evitar que el acto eleccionario pueda perjudicar la salud de la población universitaria”, finalizó.

Fechas

Las elecciones de las autoridades del claustro estudiantil de la Facultad de Humanidades y la FAEN se realizarán el 4 de agosto próximo, en tanto que al día siguiente, es decir el 5, se harán las de la FCS y Recursos Naturales.

A su vez, los graduados elegirán a sus autoridades el 9 de agosto, mientras que los no docentes harán lo propio en la segunda quincena de mayo.

