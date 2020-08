Rector de la UNaF mantuvo reunión con decanos para delinear acciones

Compartir

El rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Prof. Esp. Augusto Parmetler, mantuvo una reunión con los decanos de las distintas Facultades con el objetivo de analizar diversos temas y delinear el trabajo que se hará en el Cabildo Digital NEA por una nueva Ley Nacional de Educación Superior.

El lunes 7 y martes 8 de septiembre próximo abrirá con trabajo virtual en cinco comisiones el Cabildo Digital de la Región Nordeste, para iniciar el debate por una nueva Ley Nacional de Educación Superior.

El jueves 10 será el turno del acto formal con autoridades e instancia de plenario, que contará con las participaciones de los rectores de las Universidades Nacionales del Nordeste, de UNCAUS, de Misiones, de Formosa, de la UTN, con referentes de CONADU y de CONADU Histórica (representaciones sindicales por docentes), del sindicato de no docentes, del movimiento estudiantil, así como también, de la comunidad docente de educación superior de Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa.

En virtud de que la UNaF tendrá una activa participación en dicho Cabildo Digital NEA, el rector Parmetler se reunió con los decanos Esp. José Luis Guillen (Humanidades), Ing. Gustavo Rhiner (Recursos Naturales), Lic. Elisa Acosta (Ciencias de la Salud) y Lic. Marta Botterón (FAEN), participando además la secretaria general académica, Dra. Mónica Daldovo.

“Tuvimos una reunión donde tocamos varios temas que son de trabajo de los Decanatos, como las acreditaciones y fundamentalmente trabajamos en cómo será nuestra participación para la construcción desde la región en la nueva Ley Nacional de Educación Superior”, explicó el titular de la UNaF.

Recordó que “al momento de asumir, el presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, había fijado que habría que discutir sobre la posibilidad de una nueva Ley de Educación Superior y en ese sentido hemos formado un foro regional donde estamos junto con los rectores de Misiones (UNaM) y Sáenz Peña (UNCAUS) y la rectora de Corrientes (UNNE), a los efectos de trabajar en forma coordinada”.

Señaló el rector Parmetler que “en la reunión con los decanos de la UNaF estuvimos evaluando cuáles son las comisiones existentes y cómo nos insertaremos en esas discusiones, a los fines de que nuestra Universidad tenga una participación plena en la discusión sobre una nueva Ley de Educación Superior”.

Cabildo Digital NEA

Se trata de una iniciativa federal, surgida desde la sociedad civil, a partir de lo planteado por el presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, en su discurso inaugural de las sesiones del 1º de marzo, acerca de la necesidad de promover el debate por una nueva Ley de Educación Superior.

Dicha iniciativa se propone, no la construcción de la ley, sino la elaboración colectiva de una serie de puntos fundamentales que deberán dar cuenta de por qué es necesario contar con una nueva normativa que responda a las necesidades y desafíos de la sociedad argentina del siglo XXI y los cambios que son necesarios de pensar y definir en relación a la legislación actual, en términos de concebir la integralidad de un sistema de educación superior y las vinculaciones claves entre educación, ciencia y tecnología para el desarrollo nacional, regional y local. Que responda al interrogante principal de qué proyecto de educación superior necesitamos para la creación de un proyecto de Argentina soberana y con justicia social.

Funcionamiento

Cada comisión producirá un documento de conclusiones que será leído en el plenario del jueves 10 de septiembre.

La apertura del plenario estará a cargo de la Prof. Delfina Veiravé, rectora de la UNNE y presidenta del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); el Dr. Germán Oestmann, Rector de la UNCAUS; la Mgter. Alicia Bohren, rectora de la Universidad Nacional de Misiones; el Prof. Esp. Augusto Parmetler, rector de la Universidad Nacional de Formosa; el Ing. Héctor Aiassa, rector de la UTN; así como también de los representantes por docentes de CONADU, CONADU Histórica, del sindicato de no docentes y del movimiento estudiantil.

Luego de dicha apertura, se abrirá la instancia de plenario en la que se leerán los documentos producidos en las cinco comisiones, los que será puesto a consideración para su debate, aportes y aprobación.

Las conclusiones de cada uno de los Cabildos Regionales tendrán un documento de “Aportes para una nueva LES”, que contendrá tanto las coincidencias como las diferencias que se presentaron. Cada uno de los Cabildos definirá sus delegados representantes para el Cabildo Federal.

Inscripciones: https://forms.gle/MBjHh4yaibhbAUUV7