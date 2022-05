REFSA: la energía eléctrica aumenta un 26,1% su precio a partir de junio

Compartir

Linkedin Print

Finalmente se publicó la nueva resolución que establece aumentos en el precio de la energía eléctrica a partir del mes de junio y corresponde tanto para usuarios residenciales como no residenciales. «Hace casi dos años que no tenemos aumentos», informó Benjamín Villalba, Gerente de Recursos y Energía Formosa (REFSA), al Grupo de Medios TVO.

«La resolución dice que de acuerdo a lo informado y analizado en la audiencia pública, sus resultados deberán implementar un 26,1% el precio estabilizado para el sector residencial y un 36,6% el valor no residencial, en categoría comercio; va a tener vigencia a partir del primero de junio, esto no es de aplicación automática porque todavía no está consumido, nosotros siempre vamos dos meses atrás», manifestó Villalba.

De esta manera el aumento se verá reflejado en las próximas facturas del consumo energético a partir del mes de junio y será de un 26,1% para usuarios residenciales y un 36,6% para los no residenciales. Los porcentajes se establecieron luego de las audiencias públicas realizadas por el Gobierno Nacional.

«Hay que acordarse también que hace casi dos años que no tenemos aumentos, ahora se está moviendo todo por esta gran inflación. El acuerdo con el FMI está impulsando todos estos tipos de movimientos pero nosotros en Formosa todavía tenemos el precio más barato por kilovatio del nordeste argentino», agregó al respecto el ingeniero.

En ese sentido, explicó que «el Chaco tenía, antes de este aumento, entre $7 y $10 el precio del kilovatio, Corrientes igual. Nosotros tenemos en la banda de mayor consumo, más de 1.400 kilovatios a $5,22, tenemos distintas bandas, pero el cargo fijo que nosotros cobramos por ejemplo en la banda de 500 es de $199, en Corrientes está a $800».

Esta información está disponible de manera detallada en la resolución 405 publicada en el Boletín Oficial en la cual se puede distinguir los precios de compra y venta de la energía eléctrica en el país.

«Estoy haciendo referencia al precio de compra de la energía que hace toda la República Argentina; todos los distribuidores tenemos un precio de compra de energía, compramos energía, pagamos el transporte de energía y la potencia que consumimos».

En resumen, compañías como REFSA, transmiten estos costos a los entes reguladores para conformar el precio que terminarán pagando los usuarios provinciales. Componiéndose del consumo discriminado por tipo de usuario, el transporte según el tipo de tensión y la potencia instalada. «Los precios de compra se trasladan a los usuarios».

Aun así, este incremento en los precios que comienzan a regir desde este mes siguiente, no afecta a los usuarios subsidiados de ‘Esfuerzo Formoseño’. «La tarifa subsidiada sigue, el esfuerzo formoseño sigue. Pasamos los 65 mil usuarios, pasamos el 33% de nuestro padrón quienes gozan de este beneficio provincial. Esto sigue porque es por decreto», confirmó Villalba.

Compartir

Linkedin Print