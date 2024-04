Regional NEA: Aranduroga fue contundente en el segundo tiempo y venció a Aguará

Un contundente triunfo logró Aranduroga en su presentación en el Regional NEA 2024 de rugby al superar a Aguará de Formosa 51 a 19.

El partido que se jugó en Corrientes y correspondió a la primera fecha de la zona B mostró al local dueño del partido pero recién en el segundo tiempo, cuando la pelota llegó a las puntas, tuvo contundencia, apoyó seis tries, y aseguró la victoria.

El encuentro comenzó con muchas imprecisiones para controlar la pelota producto del agua que había en el campo de juego y esa situación impidió que los equipos puedan avanzar en el campo de juego.

Aranduroga se mostró fuerte con su scrum pero tuvo complicaciones con la obtención en el line. Mientras que Aguará fue firme en defensa y aprovechó las oportunidades cuando cruzó la mitad de la cancha para sumar puntos.

La apertura del marcador llegó con un penal convertido por Alfredo Fernández Bedoya para Aguará, mientras que Enzo González igualó el marcador por la misma vía.

Recién sobre el final de la etapa el equipo local pudo desnivelar después de mantenerse en ataque varios minutos. Luego de insistir por el centro de la cancha, González utilizó el pie, puso la pelota sobre la punta derecha y Lucas Cerain llegó al ingoal.

Un nuevo penal de Alfredo Fernández Bedoya dejó a su equipo dos puntos abajo (8-6) al concluir el período inicial.

Los primeros minutos del complemento fueron parecidos al comienzo del partido y dos nuevos penales, un por equipo, dejaron el marcador 11 a 9.

Con los cambios que introdujo Mario Moreschi, Aranduroga encontró la vía para definir. La pelota llegó a las puntas y la velocidad y potencia de los backs definieron las jugadas.

A los 15 minutos, Julian Vilotta desequilibró por izquierda y habilitó a Isidro Vallejos Barbis para que marque su primer try.

Luego de un excelente drop que anotó Juan Francisco Micieli para Aguará, el equipo correntino llegó otra vez al ingoal formoseño con Vallejos Barbis definiendo por el sector izquierdo.

Dos minutos más tarde, a los 22, el que desniveló fue el otro puntero, Ignacio Romero Artaza y el pleito se quebró.

Aguará se desordenó en defensa, le costó obtener la pelota y Aranduroga lo aprovechó para llegar a tres nuevos tries a través de Romero Artaza, Ignacio González y Cerain que durante la etapa acertó las seis conversiones.

Aranduroga dio un primer paso firme y en la próxima fecha visitará a Capri en Posadas que este sábado perdió con Taraguy.

Triunfos de Curne y Sixty

Por la zona A del Regional NEA, en Resistencia, Curne se quedó con el clásico frente a Regatas Resistencia 23 a 9, mientras que Sixty superó a Curda de Paraguay 20 a 6.

En la oportunidad quedó libre en este grupo, San Patricio de Corrientes.