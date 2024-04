Con dos formoseños, las preselecciones de fútbol playa completaron su microciclo

El cuerpo técnico de Fútbol Playa convocó a entrenar a las preselecciones Sub 20 y Mayor, de cara a la preparación de los equipos para la Liga Evolución. Estuvieron presentes los jugadores de San Martín de Formosa, Elvis Pineda yJuan Duarte.

Hernán Magrini, entrenador de la Mayor, convocó una nómina de 17 jugadores y Matías Galván, técnico de la Sub 20, citó a 12, para iniciar los entrenamientos este miércoles, a las 8.30 y 10, con los más grandes en primera instancia y posteriormente el elenco juvenil.

La mañana de este viernes estuvo enfocada en labores tácticas, ejercicios de definición y, posteriormente, fútbol a ritmo de competencia. El menú se repitió tanto en la Mayor como en la Sub 20.

En primera instancia, las prácticas comenzaron con una charla de reinicio de sesiones, para pasar, posteriormente, a trabajar zona media con el preparador físico, Martín Rodríguez, en el gimnasio. Los siguientes bloques se desarrollaron en cancha: fuerza, saltos y coordinación, todo con pelota. Para cerrar, ya bajo la guía de los entrenadores, cada plantel, en su respectivo entrenamiento, se enfocó en ejercicios de tenencia, superioridad numérica ofensiva y remates, tanto fijos como con control previo. Además, se sumaron tres espacios de fútbol a máxima intensidad, con una duración de tres minutos por estímulo.

En la mañana del jueves, el Seleccionado Mayor pisó la arena alrededor de las 9 para darle ruedo a una sesión a pura pelota. En primera instancia, trabajos técnicos y elaboración de jugadas preestablecidas. Posteriormente, bloque táctico posicional, y cierre con juego a intensidad máxima durante 30 minutos.

Desde las 10.30 fue el turno de la Sub 20, que tras realizar labores precompetitivas junto al PF, Martín Pérez Rodríguez, y el entrenador del equipo, Matías Galván, se abocó a una práctica de técnica individual y saques desde portería y, seguidamente, espacio de fútbol en todo el campo.

De esta manera, los planteles realizan la preparación para la disputa de la Liga Evolución Zona Sur 2024, el torneo de Desarrollo que se realizará en Asunción entre el 8 y el 12 de mayo.

Convocatoria Selección Mayor

Sebastián Gómez Polatti (Acassuso)

Mariano Mansilla (Argentino de Rosario)

Gerónimo Zarpellón (Acassuso)

Lucas Medero (Acassuso)

Luciano Sirico (Acassuso)

Lautaro Benaducci (Acassuso)

Mathías Rivadeneira (Boca Juniors)

Tiziano Morel (Boca Juniors)

Axel Rutterschmidt (Argentino de Rosario)

Luca Becares (Argentino de Rosario)

Alejo González (Argentino de Rosario)

Nahuel Gigena (Argentino de Rosario)

Nahuel Cipolletta (Argentino de Rosario)

Nicanor Maciel (Argentino de Rosario)

Lucas Ponzetti (Argentino de Rosario)

Agustín Blumberg (Tigre)

Franco Brienza (Ituzaingó)

DT Hernán Magrini

Convocados Selección Sub20

Genaro Maciel (Argentino de Rosario)

Lucas Casterán (Argentino de Rosario)

Elvis Pineda (San Martín de Formosa)

Juan Ignacio Duarte (San Martín de Formosa

Luka Arteta (Rosario Central)

Vittorio Stringaro (Rosario Central)

Aucán Sierra (Ferro Carril Oeste)

Kevin Rodríguez (Ferro Carril Oeste)

Juan Cruz Ustariz (Racing Club)

Onan Tiziano Hilt (Acassuso)

Tobías Barraza (Ituzaingó)

Sebastián González (Tigre)

DT Matías Galván

Toda la información

sobre la Liga

Evolución 2024

CONMEBOL confirmó la fecha y sede para la realización de la Liga Evolución de Fútbol Playa Zona Sur, el Torneo de Desarrollo se realizará en el Estadio “Los Pynandi” (voz guaraní que significa “pies descalzos”), en Luque, del 8 al 12 de mayo.

Historia del

Torneo de Desarrollo

Esta será la sexta edición del Torneo. La Liga Evolución, nació en 2017 con el nombre de Liga Desarrollo y es un torneo para Selecciones Sub20 y Mayor, que se realiza en dos zonas, norte y sur, con una final absoluta entre los ganadores de cada una.

En cada zona, los partidos de las selecciones sub20 y mayor suman a una única tabla, que define al ganador y lo clasifica a la final, que se juega a cuatro partidos y cuyo ganador es proclamado campeón.

La primera edición, en 2017, se realizó en Luque, Paraguay, en 2018 se llevó a cabo en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), en 2019 se realizó en la Ciudad de Rosario, en el Estadio de Rosario Central, después de dos cancelaciones por la pandemia de COVID el torneo se volvió a realizar en 2022 en la Ciudad de Santa Fe y la última edición fue en 2023, por primera vez en Luque.

En la presente edición, por la Zona Sur, Argentina competirá con las Selecciones de Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.