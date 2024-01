Regresó el boxeo: Ganaron Junior Zarate y Ayrton Giménez

Ayrton Giménez venció por puntos en fallo unánime a Walter Gauchez y se consagró como nuevo campeón argentino de la categoría súper pluma en el combate de fondo del evento realizado en el Estadio FAB y que tuvo transmisión exclusiva de TyC Sports y TyC Sports Play a través de su ciclo Boxeo de Primera.

El combate mantuvo su ritmo durante gran parte de los diez asaltos: Giménez con su clásico boxeo defensivo y de contragolpe pudo mantener ocupado a Gauchez que trataba de encontrar con diversas estrategias a Giménez sin demasiada suerte.

En el asalto inicial, un corte en el arco superciliar derecho de Gauchez se abrió producto de un golpe de cabezas. Esta herida acompañó a lo largo de los rounds al pupilo de Zacarías. La movilidad de piernas y los cambios de ritmo que imponía Giménez le iban dando asalto tras asalto sin necesidad de tomar otros riesgos. Una vez que Gauchez aprovechaba algún descuido, el platense enseguida ajustaba y retomaba su dominio.

Tan solo en el sexto asalto se vio algo diferente: en este round se dieron los únicos cruces entre ambos boxeadores y por una cuestión de potencia, Gauchez quedó mejor parado.

De ahí en adelante, Giménez mantuvo la ventaja que se vio reflejada en la decisión de los jurados: Carlos Azzinaro y Jorge Basile lo vieron ganador 99-91 mientras que Carlos Villegas lo hizo por 98-92. Ayrton Giménez es nuevo campeón argentino y mejora su récord a 19-1-0, 3KO. Gauchez no pudo en la revancha y quedó con 10-4-0, 3KO. En el combate de semifondo de la noche, Sol Baumstarh venció por puntos en fallo dividido a Leiryn Flores y retuvo los cinturones latino CMB y sudamericano de la categoría minimosca.

Nada se dio como esperaba Baumstarh si tenemos en cuenta su 2023. Desde el inicio Flores hizo uso de su alcance y a su vez le hizo sentir su gran porcentaje de nocaut a la representante de Brandsen.

En el segundo round, y tras una caída no contabilizada a la argentina, llegó un curioso momento: con un cruce de cruzados, ambas boxeadoras se fueron a la lona simultaneamente. Analía Maradona, la tercera mujer sobre el ring, no tuvo inconvenientes en continuar las cuentas ya que las dos púgiles se pusieron de pie al instante. A partir del cuarto asalto, Baumstarh con una hemorragia nasal, empezó a mostrar mayor solidez y a emparejar las acciones que hasta ese momento le eran adversas.

En el noveno round, y tras un octavo donde Flores había recuperado la ventaja, una combinación de golpes de poder por parte de la bonaerense envió a la lona a la venezolana que tras superar la cuenta de protección hizo todo lo que estuvo a su alcance para sobrevivir los últimos segundos ante la persecución de la argentina.

Finalmente la pelea llegó a la decisión de la tarjetas. Allí Javier Geido vio ganadora a Flores por 96-93, mismo resultado que Marcos Barbero le dio a Baumstarh. Carolina Mayorquim la vio aun más cerrada otorgando la victoria a la campeona por 95-94.

Con este resultado, Baumstarh mejoró su récord a 10-6-1, 7KO mientras que Flores quedó 21-5-1, 17KO.

En el tercero de los duelos principales, Junior Zárate venció por nocaut técnico en el cuarto asalto a Luis Golindano y retuvo su título latino minimosca CMB.

El combate tuvo en el retador las claves del desenlace: Golindano comenzó con la actitud de querer buscar la pelea corta lanzando en cantidad y con presión. Zárate por su parte se mantenía cerrado en su guardia y aprovechó los momentos para aprovechar su mayor alcance.

En el segundo asalto el venezolano utilizó un cambio de guardia que buscaba confundir al argentino, pero tuvo un efecto inverso. A partir de este movimiento, fueron más precisos y frecuentes los golpes al cuerpo por parte de Zárate y eso llevó también a una merma física en Golindaro que llegaba al rincón sin mostrarse al 100%.

En el cuarto round, Golindaro se jugó sus últimas fuerzas en un cruce inicial, pero Zárate se mostró más fuerte y sólido en los mismos y eso llevó a que el retador apoye la rodilla en lona. Tras el pase del árbitro Dávila, el siguiente ataque de Zárate derivó en la misma actitud y nuevamente la cuenta de ocho se hizo presente. No fueron muchos los segundos que pasaron para que nuevamente Golindaro apoyara su rodilla y esta vez el refereé dio por terminado el combate.