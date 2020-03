Reina Reech se suma a la polémica por los antivacunas

Compartir

Reina Reech se manifestó a favor del movimiento antivacunas que ha generado fuertes debates y una enorme preocupación en el ámbito médico. La actriz y coreógrafa aseguró que no toma remedios de laboratorio y tampoco se da vacunas. Incluso señaló que a sus dos hijos, Juana Repetto y Bautista Lena, solo les dio las vacunas obligatorias a los cinco años.

“A mí me parece que inventan cosas los laboratorios para vender. Hay hasta teorías en donde se dice que han inventado virus para vender medicamentos. Cada uno forja su vida como quiere. Yo me informo, averiguo qué cosas puedo ingerir para mejorar los achaques que uno puede tener…, pero de cosas naturales, sin químicos. Detesto los químicos”, aseguró en una entrevista con Ulises Jaitt en El Show del Espectáculo, el ciclo que se emite por AM 1300 La Salada.

De esta manera, se manifestó en la misma línea de pensamiento de Nicolás Pauls, quien en una entrevista declaró que no vacunó a sus hijos. “Es un tema que prefiero no hablarlo. Es tan inmenso el negocio que hay que prefiero obviar el tema. Pero la primera lectura que hago es que lo instalan como que es algo que hay que hacer”, había declarado el hermano de Gastón Pauls.

“A mis hijos yo les di esas vacunas que te dan en la clínica cuando nacen y la primera que me obligó el colegio a los cinco o seis años -explicó Reech, actriz de Separadas, en El Trece-. Después no los vacuné nunca más. Como estudiaron en una escuela antroposofica, para la fiebre les daba globulitos y no un antitérmico de marca. Salvo alguna vez que tuvieron 40° de fiebre que me asusté porque temblaban. Sino, trate de curarlos con medicinas alopáticas”.

Además, se refirió a la importancia de tener una buena alimentación para reforzar su sistema inmunológico: “Yo trato de mantener mis defensas altas a través de la alimentación: como todos los días kiwi, frutillas, banana, tomo algunas vitaminas que tienen aceite de pescado para tener bien los valores de colesterol. Prefiero una vitamina que un remedio». Y agregó: “Cuantas más personas volvamos a las raíces, los orígenes, lo natural, esas empresas van a poder manipular menos a la gente. Está bueno proponerle a la gente que investigue un rato”.