Reinier Jesús, el nuevo fenómeno brasileño que Real Madrid se llevó por 30 millones de euros

Compartir

Linkedin Print

“No pueden venderlo por 30 millones de euros. El Flamengo todavía no sabe valorar a sus jugadores”, se quejó Jorge Jesús, entrenador del último campeón de la Copa Libertadores. Treinta millones de euros por un chico que todavía no está condiciones de tramitar su permiso para conducir en Brasil. Pero, más allá del fastidio del DT portugués, esa montaña de billetes será la que transformará al juvenil Reinier Jesús Carvalho en futbolista de Real Madrid​ el próximo 19 de enero, el día de su 18° cumpleaños.

Mediocampista diestro, espigado (mide 1,84 metro), potente, dueño de una buena zancada, hábil para la gambeta, buen pasador y con llegada al gol, Reinier Jesús estaba en el radar del Merengue desde hacía dos años. Cuando Juni Calafat, director del Departamento de Fútbol Internacional del club español, comenzó a viajar a Brasil para encaminar la contratación de Vinícius Junior (terminó concretándose en julio de 2018), se encontró también con ese pibe que ya deslumbraba con 15 años en el equipo juvenil del Fla.

Oriundo de Brasilia, Reinier había llegado al Mengão a los 12, después de haber pasado por las divisiones formativas de los otros tres clubes grandes de Río de Janeiro: Vasco da Gama, Fluminense y Botafogo. Se destacó rápido, lo que lo catapultó al seleccionado brasileño​: disputó el Sudamericano Sub-15 de 2017 y el Sub-17 de 2019 (fue capitán). No pudo participar del Mundial que se llevó a cabo en su país en entre octubre y noviembre porque por entonces ya integraba el plantel superior del Fla y Jorge Jesús no quiso cederlo.

Debutó en Primera el 31 de julio del año pasado, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores que el equipo carioca le ganó 2 a 0 a Emelec en el Maracaná (luego se impuso por penales): ingresó por Gabriel Barbosa a los 25 minutos del segundo tiempo. En el Brasileirao hizo su estreno cuatro días después en la derrota 3 a 0 ante Bahia. En el torneo local, que Flamengo ganó por amplísimo margen, jugó 14 partidos e hizo 6 goles.

Si bien en su país lo comparan con Kaká, él siempre prefirió mirarse en otro espejo. “Nunca lo vi jugar, pero admiro a (Zinedine) Zidane. Mi padre (un exjugador de futsal) me mostró videos de él. Siempre intento imitar sus jugadas. Si fuera un uno por ciento de lo que fue él, ya estaría bien”, contó en una entrevista concedida en diciembre de 2017 al sitio web de la cadena O Globo. Ahora su ídolo será su entrenador.

En estos días, el futbolista de Flamengo se entrena en Río de Janeiro con el seleccionado sub-23 que participará en el Preolímpico Sudamericano de Colombia que comenzará el 18 de enero y que otorgará dos boletos para los Juegos de Tokio. La Verdeamarela debutará ante Perú en Armenia el 19 de enero, el día del cumpleaños de Reinier y el día en que seguramente Real Madrid oficializará su fichaje.