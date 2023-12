Reserva Guaycolec, una atracción natural en Formosa para los fines de semana

A 25 kilómetros de la ciudad de Formosa, sobre Ruta Nacional 11 a la altura del kilómetro 1201, se encuentra la Reserva Guaycolec, un sitio natural con una superficie de 150 hectáreas que tiene como principal objetivo la conservación de la vegetación nativa del Chaco Húmedo.

Funciona como una estación de animales silvestres en la cual se busca proteger y criar especies que se encuentran en extinción, muchos de los cuales fueron rescatados de cazadores furtivos y contrabandistas del comercio ilegal de fauna y otros provienen de la domesticación en hogares particulares.

Guaycolec brinda la posibilidad de disfrutar de la naturaleza, con entrada libre y gratuita, abriendo sus puertas al público los días sábados, domingos y feriados de 9 a 16 horas.

También, por jornada cuenta con dos visitas guiadas desde el área de animales, en los horarios de de 11 a 12 y de 14 a 15.

Al respecto, el médico veterinario Ariel Mouchard declaró que “la función de la reserva no es sólo tener animales en cautiverio, sino que cumple el rescate y la reinserción”.

Y comentó que cuentan con animales que no pueden ser liberados porque “son exóticos” y entre ellos nombró a los monos capuchinos, que fueron rescatados por Gendarmería Nacional en un decomiso por contrabando. “Es imposible liberarlos, porque no son de nuestra zona”, consignó.

Agregó que “hay diez pumas adultos, los cuales algunos fueron criados por nosotros desde bebé con mamadera, otros rescatados de domicilios, lo que también hace que no los podamos liberar, pero sí se están acondicionando nuevos recintos para que sean reubicados ahí, ya que son espacios más cómodos, grandes y aptos para ellos”.

“Tenemos unos chanchitos moros que fueron rescatados hace poco de la zona del vertedero –acotó-. Están siendo criados acá y le aclaramos a los visitantes que no tenemos jabalíes como dicen, sí chanchos moros en sus distintas especies”.

Añadió que también hay monos capuchinos y como dato curioso comentó que en la reserva se encuentra libre un núcleo familiar de ellos.

Asimismo, “los tucanes que están libres pusieron huevos, como todos los años, porque utilizan el mismo nido, así que también en la reserva los cuidamos y se reproducen”.

Y agregó que “gracias a las cámaras trampa que colocamos constantemente para monitorear la reserva, sabemos que dentro de ella hay otros animales libres como el guazuncho colorado, chanchos moros, tres gato irá, dos onzas, son especies que están en estado amenazado y son dueños del parque”.

En la misma línea, amplió que si bien no pudo ser captado por la cámara, “tenemos las huellas fotografiadas y hechas en yeso de un tapir que anda por la reserva y baja al riacho”.

Para finalizar, Mouchard pidió que para preservar el lugar de estos animales, se “pide a los visitantes que sean cuidadosos, eviten fumar, ensuciar, contaminar, romper plantas o arrancar flores”.

“Siempre les decimos a los chicos que este espacio no es solo para que lo vean ahora, sino para que el día de mañana puedan traer sus nietos”, cerró.