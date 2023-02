Resurge México como posible sede para pelea de Canelo Álvarez

El regreso del campeón indiscutido de las 168 libras a Jalisco es viable, aunque por ahora llevan ventaja algunas ciudades en suelo estadounidense.

Canelo Álvarez comenzó entrenamientos hace unos días en San Diego, California, rumbo a lo que será su regreso al ensogado al ring en mayo próximo, tentativamente ante el británico John Ryder, y en espera de confirmación de sede para el pleito, luego que sumara el territorio mexicano como posible opción al lado de Las Vegas, Los Angeles, Arlington y Abu Dhabi, que estaba sonando fuerte.

De acuerdo con fuentes al interior del equipo del campeón indiscutido de las 168 libras y considerado uno de los mejores libra por libra, el regreso a Jalisco es viable, aunque por ahora no por encima de algunas ciudades en suelo estadounidense y de Abu Dhabi, donde el promotor de la contienda, Eddie Hearn, cerró un acuerdo para llegar boxeo de primer nivel.

La noche del jueves, el portal Boxingscene entrevistó a Hearn al respecto, y comentó: “Canelo realmente quiere pelear en México. Una vez que piensas en eso, desafortunadamente debes tomar en cuenta que vas a ganar mucho menos dinero. Pero él lo está tomando bien. Aún así haría muy buen dinero peleando en México. Pienso que quiere esta pelea para la gente, y Ryder podría ser el rival idóneo para ello”.

Canelo podría volver por la puerta grande a territorio jalisciense, donde no ha peleado junio de 2011, cuando derrotó a Ryan Rhodes en su segunda pelea de campeonato del mundo. En noviembre de ese año realizó su último pleito en México, doblegando al excampeón Kermit Cintrón en la Plaza de Toros México de la capital.

En este 2023, no sólo se ha hablado de ver a Canelo ante Ryder, quien es promovido por Matchroom de Eddie Hearn, sino también de la revancha entre Álvarez y el campeón Semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo, Dmitry Bivol, para el mes de septiembre, aunque no se descarta que en vez de pelear en Semicompleto termine haciéndose en Supermediano.

Ryder, de 34 años, llegaría a la contienda con racha de cuatro victorias, incluyendo una sobre el excampeón mundial Daniel Jacobs y la más reciente sobre Zach Parker, ante quien ganó el campeonato Interino de la Organización Mundial de Boxeo.

Relacionado