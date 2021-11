Reunión de AFA por la definición del Nacional: árbitros de Primera y mismo horario en fecha final

Compartir

Tapia compartió un asado en el predio de la Casa Madre con las autoridades de los equipos que están peleando por el ascenso a la Liga Profesional. El objetivo fue «calmar la tensión reinante» previo a las últimas dos jornadas.

Según pudo averiguar Doble Amarilla, reinó la cordialidad y hubo «consenso unánime» para el gran desenlace. Dirigirán jueces de la máxima categoría del fútbol argentino y, en la última jornada, jugarán todos a la misma hora.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, compartió esta tarde un asado en el predio de Ezeiza con las autoridades de los clubes que cuentan con chances de ascender a Primera División. Según pudo averiguar Doble Amarilla, fue un encuentro «ameno» y se llegó a un consenso para la definición: árbitros de la máxima categoría y todos jugarán en el mismo horario en la última fecha.

Como anticipó Doble Amarilla, el gran objetivo de la reunión fue «calmar la tensión reinante» en un contexto con polémicas por los arbitrajes. Hay que tener en cuenta que el próximo fin de semana, se enfrentan seis equipos que tienen chances de subir a la máxima categoría en la Zona A: Almirante Brown vs Tigre, Quilmes vs San Martín de Tucumán y Agropecuario vs Belgrano. Además, en la Zona B, pelean palmo a palmo Barracas Central, Ferro e Independiente Rivadavia. Más atrás, por el reducido, compiten Güemes, Deportivo Morón, Gimnasia (J) y Deportivo Morón.

Sólo ascenderá un equipo de manera directa (se enfrentarán los vencedores de las Zonas A y B), mientras que, del segundo al cuarto puesto, jugarán el reducido por otro ascenso. Por lo tanto, serán dos los equipos nuevos en primera división.

No habrá descensos durante esta temporada. En 2022, serán dos ascensos y dos descensos y, desde la temporada siguiente, dos y cuatro respectivamente por tres años. ¿El gran objetivo? Llegar a la temporada 2026 con 22 equipos.

Según pudo confirmar Doble Amarilla, la reunión fue amena y hubo amplio consenso entre las partes para tomar dos medidas de cara a la recta final. En principio, los últimos dos partidos los dirigirán árbitros de la Liga Profesional del Fútbol (LPF). A su vez, se definió que en la última fecha jugarán en el mismo horario todos los equipos con chances de salir primeros en su zona o de ingresar al reducido.

