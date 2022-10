Revelaron detalles del vuelo de Tom Cruise al espacio para filmar una película

Compartir

El estadounidense Tom Cruise planea viajar a la Estación Espacial Internacional para convertirse en el primer actor que filma escenas de una película fuera de la Tierra, confirmó la presidenta de la productora Universal, Donna Langely.

”Estamos desarrollando un gran proyecto con Tom en el que se contempla que haga justo eso, ir en un cohete hasta la estación espacial y rodar allí. Esperamos que se convierta en el primer civil en hacer un paseo espacial fuera de la estación”, afirmó Langely en una entrevista con la cadena británica BBC.

Fue el mismo actor quien tuvo la idea y está trabajando en ella junto al director Doug Liman, con ya coincidió en películas como “Edge of Tomorrow” (2014) y “American Made” (2017), según la ejecutiva.

”Durante la pandemia (Cruise) pidió hacer una llamada de Zoom con nosotros. Entró en la llamada y dijo: chicos, tengo este gran proyecto”, describió Langely.

”La mayor parte de la historia transcurre en la Tierra, pero en determinado momento el personaje necesita salir al espacio para arreglar las cosas”, detalló.

La directiva subrayó los retos que afronta la industria del cine para continuar atrayendo al público a las salas y aseguró que los “grandes efectos visuales” no serán suficientes.

El “listón está cada vez más alto” para que los espectadores decidan ir a ver un cinta al cine, en lugar de hacerlo en sus hogares, destacó

En 2020, el jefe de la agencia durante la presidencia de Donald Trump informó que la producción se realizará en la Estación Espacial Internacional.

Jim Bridenstine, escribió en un tuit que el proyecto estaba en camino: “¡La NASA está entusiasmada de trabajar con Tom Cruise en una película a bordo de la Estación Espacial!”.

“Necesitamos los medios populares para inspirar a una nueva generación de ingenieros y científicos a hacer realidad los ambiciosos planes de la NASA”, agregó el administrador de la agencia dese la cuenta oficial.

La agencia no mencionó si SpaceX, la compañía aeroespacial dirigida por Elon Musk, tendrá participación en el proyecto. Pero Musk se sumó a la noticia al responder el tuit de la NASA: “Va hacer muy divertido”, escribió.

El sitio especializado Deadline dio la primicia el martes de 4 de mayo de 2020 y aseveró que Cruise, SpaceX y la NASA se unirían en “la primera película narrativa, una aventura de acción, que se rodará en el espacio exterior”.

No está claro cómo o cuándo Cruise viajará a la estación espacial o qué miembros adicionales de la tripulación pueden unirse a él.

Cruise, de 60 años, no irá solo. Este vuelo, que está calificado como turístico, incluirá también a Doug Liman, productor y realizador de películas como “El caso Bourne” y “Mr. & Mrs. Smith”, que será el encargado de llevar a la pantalla la aventura espacial en forma de película.

El portal Deadline detalló que Liman no solo será el director de esta película sino que también ha escrito ya el primer borrador del guion y figurará además como productor.

Antes de que llegue el momento de embarcar hacia el espacio, Cruise disfruta del gran éxito de la secuela de “Top Gun” y continúa en plenas grabaciones de la séptima y la octava entregas de “Misión Imposible”.

