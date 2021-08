Revelaron señales de Maradona a su hijo Dieguito Fernando

Compartir

Linkedin Print

Dieguito Fernando, el hijo menor de Diego Maradona, fruto de su relación con Verónica Ojeda, cumplió ocho años y, a su manera, intenta cada día reivindicar a su padre, quien murió en noviembre del año pasado. En ese sentido, el nene protagonizó una simbólica y particular situación que su entorno tomó como “una señal” que le envió el Diez.

La secuencia se dio en un restaurante en presencia de Mario Baudry – abogado de Dieguito Fernando – quien contó que el nene recibe señales permanentemente de su papá.

Baudry indicó que, desde la muerte de Maradona, Dieguito tiene ciertas preferencias y actitudes que relacionan con una conexión directa con el Diez.

Según relató, le llamó la atención la particular preferencia del nene por comidas como el pulpo.

“Dieguito no sabe lo que es, pero como a Maradona le gustaba tuve que pedirlo en un restaurante”, indicó Baudry y confesó: “No es una comida que yo coma, pero me lo pidió y me encargué de comprarle una bandejita”.

“Les pedí que me hagan ese plato para Dieguito porque quería comer lo mismo que su papá. Nunca había comido en su vida. Es el calamar, lo que comemos con las rabas. Se lo pedí y tuve que sacarle el pimentón. Son cosas de hogar las que te cuento. Lo llamé para preguntarle si le gustaba así y él quería eso”, agregó en diálogo con Juan Etchegoyen.

En ese sentido, detalló: “Eran las once de la noche y me estaba esperando para comer pulpo. Es muy simbólico para él. Estaba comiendo la misma comida que su papá”.

Por otro lado, contó que mantiene una comunicación directa con el hijo de Maradona todos los días cuando el menor termina sus tareas escolares, y dio detalles de cómo son los días del hijo del Diez: “Dieguito Fernando está con Lola, la perra que le había regalado a Diego. Está todo el día con ella. La pasea para todos lados. Con esa perrita jugaban los dos siempre”.

Compartir

Linkedin Print