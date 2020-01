Riacho He Hé, presentó el balance de productos entregados por los paipperos para el Plan Nutrir

Compartir

El intendente de la localidad, Rubén Solalinde, se reunió con el presidente del Concejo Deliberante Marcelo Coronel y el subsecretario de producción municipal Walter Espíndola, quien brindó un informe general del balance de productos entregados por los paipperos locales al Plan Alimentario Nutrir, durante el periodo 2019.

«A nosotros nos da una gran alegría por los altísimos porcentajes de entrega y por todo lo que generó esta iniciativa del gobernador Insfrán para apalear los difíciles momentos que se vivieron y se siguen viviendo producto de esos años neoliberales del macrismo», sostuvo el primer mandatario municipal y resaltó que «hay cifras históricas».

Los números son los siguientes: 20.269 cajas de banana; 27.724 docenas de choclo; 33.847 kilos de zapallo; 534.103 mazos de cebollita y perejil; 136.898 kilos de mandioca; 515 kilos de morrón; 34.731 kilos de calabaza; 2.978 mazos de acelga; 1.800 mazos de apio; y 200 kilos de cebolla en cabeza.

«Son números muy importantes para una localidad en el aspecto productivo, y estamos hablando de lo que es para el Plan Nutrir, sin tener en cuenta las ventas que realizan los productores en forma particular a comercios locales o de otros lugares o en la feria que realizamos con los bolsones económicos, también se le compraba a los productores», manifestó Solalinde.

Y siguió: «Así que es un gran compromiso, porque ayer también trabajamos en diagramar todo lo que es el año productivo que teniendo en cuenta estos altos porcentajes de venta. Hay un entusiasmo generalizado, lo cual produce que nosotros tengamos que prever la preparación de suelo y todo lo que tiene que ver en cuanto al apoyo».

En ese sentido, agradeció al Gobernador Insfrán que «siempre apostó a invertir en cuanto al aspecto productivo» y que a través del ministerio de la producción, el PAIPPA, el CEDEVA, proveía insumos y semillas de manera gratuita.

Por otro lado, relató el mecanismo de entrega de estos productos que corre por cuenta de la municipalidad que preside.

«Tenemos los martes y viernes como días preestablecidos de envíos de productos, en la semana vamos previendo para asegurar esa cantidad que si o si se vende. El equipo de producción municipal trabaja con el consorcio paippero riachense y más o menos tenemos unos 163 productores que participan de esta cadena de provisión de productos», explicó.

Y agregó: «El sistema de trabajo es el equipo de producción municipal, se acerca a cada chacra a recolectar los productos, llevarlos al mercado municipal, de allí esperar que se embale y en camiones se acerca hasta el lugar de concentración en Formosa capital».

Solalinde aseguró que ese gasto operativo lo absorbe el municipio, al igual que los impuestos bancarios, es decir, que el productor no paga ningún peso por el traslado o empaque del mismo y le queda lo neto de ganancia.

«Además como son muchas chacras hay que hacer una movilización importante, son 12 colonias agrícolas, a veces hay que recorrer diez, quince chacras para juntar la producción de un día», aclaró.

Y aseveró: «Eso pasa todas las semanas a pesar de los climas y días, los productos deben llegar a Formosa capital porque hay 15 mil familias beneficiadas con la tarjeta que deben retirar esos productos frescos que salen de las chacras».

Respecto a una posible participación en los stands de la Fiesta de la Corvina en Herradura, el intendente anticipó que aguardan una reunión de coordinación y recordó que el año pasado estuvieron presentes en el Festival del Pomelo.

«Teniendo como emblema el Plan Nutrir porque creemos que es algo que transformó la vida de los productores a nivel provincial, y fue tenido en cuenta por nuestro presidente para ser implementado a nivel nacional en una copia del de la provincia», expresó.

Además, resaltó que de los trabajos en la chacra participa toda la familia y quiso destacarlo porque «muchas veces se habla de la pérdida de la cultura del trabajo o ciertos valores y yo creo que todo esto fortalece mucho lo de transmitir el sentido de pertenencia de las familias por la chacra».

«Es un conjunto de cosas que permite que el productor sienta orgullo y que la familia no se distancie porque en cada colonia tenemos flamantes unidades educativas, secundarios rurales, un instituto con tres carreras en nuestro caso y un instituto universitario en Laguna Blanca, a 24 kilómetros, donde los hijos de los paipperos también pueden seguir una carrera», indicó Solalinde.

Y concluyó: «El gobierno provincial piensa en todo para que justamente la génesis del PAIPPA se cumpla al 100%».