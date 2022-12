Riacho He Hé: se realizó jornada de capacitación hortícola para paipperos

El intendente de Riacho He Hé, Rubén Solalinde, brindó detalles sobre la jornada de capacitación hortícola para productores paipperos que se desarrolló en la localidad.

Indicó que “este martes 27, con las presencias del diputado provincial Carlos Hugo Insfrán y el coordinador ejecutivo del IPAIPPA, el doctor Rubén Casco, además de intendentes, representantes de organismos que forman parte de la Comunidad Rural Organizada (CRO), muchísimos productores paipperos, paipperas y vecinos de la zona, se realizó en nuestra localidad una muy linda jornada de capacitación hortícola”.

Según explicó, dicha actividad tuvo como principal objetivo “fortalecer la producción de verdeos en épocas de verano, que siempre es algo que tenemos que sortear por las inclemencias del tiempo, los calores y las sequías”.

En ese sentido, refirió que “la capacitación estuvo a cargo del director del Instituto Universitario de Formosa (IUF), el ingeniero Miguel Alonzo Torres, también ingenieros e ingenieras de esta casa de estudios y profesionales del PAIPPA”.

“Fue una muy linda jornada donde se les explicó a los productores y las productoras el tema de la siembra bajo cubierta, los cuidados que se deben realizar, los horarios para el riego y las distintas labores que se deben tener en cuenta para asegurarse la producción de este tipo de productos en épocas difíciles, como es el verano”, apuntó el jefe comunal.

Y agregó que también hubo entrega de reproductores. “En la oportunidad se hizo entrega de gallos para mejorar la producción avícola en la zona y además ovinos para las familias paipperas”, consignó.

En ese marco, no dudó en destacar que “fue una demostración más del Estado presente en materia de política productiva del gobernador Gildo Insfrán a través del PAIPPA, que es uno de los emblemas del Modelo Formoseño que está dando los frutos de una manera muy exitosa”.

“Miles y miles de kilos de alimentos son producidos por las familias paipperas de toda la provincia y eso también se ve evidenciado en los programas que lleva adelante el Gobierno provincial, como el Plan Alimentario Nutrir, Soberanía Alimentaria Formoseña, Nutrifor y otros”, subrayó categórico.

En cuanto a los aprendizajes, enfatizó que “es necesario ir capacitándose porque los tiempos han cambiado, al igual que el clima; ya no es lo mismo el clima de hace diez años atrás, hoy tenemos calores que si en dos días no se riegan las plantas se secan, si no se las coloca bajo cubierta los rayos del sol liquidan a toda plantación”, de manera que “hay que capacitarse”.

En esa línea, “las productoras y los productores paipperos ven de muy buena manera estas acciones, por eso la masiva concurrencia para ser partes de esta jornada”, marcando que “lo más importante es que lo llevan a la práctica y eso se ve redundado en la producción”, ya que “gracias a estas capacitaciones se logra sostener la producción en las épocas más difíciles”.

Feria

Asimismo, el intendente Solalinde informó que este viernes 30, de 8 a 12 horas, se realizará una feria de pequeños productores en el Mercado Municipal.

Allí, se podrán encontrar productos como verdeos, huevos caseros y frutas.

“Se podrán adquirir los productos naturales y frescos de las familias paipperas a precios muy accesibles y especiales”, cerró.