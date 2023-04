Riachuelo volvió a festejar ante Olímpico y se puso match point

El elenco riojano venció al Negro por 80-70 en el Vicente Rosales para ponerse 2-0 arriba en la serie de Reclasificación. Osimani y Pennacchiotti se despacharon con 13 puntos en la visita. Los 20 tantos de Clark no le alcanzaron al elenco bandeño.

Riachuelo lo hizo de nuevo. Venció a Olímpico por 80-70 y se puso 2-0 arriba en la serie de Reclasificación de la Liga Nacional ganando los dos juegos en La Banda. El elenco bandeño sufrió la sensible baja por lesión para este partido de Leonardo Lema.

Comienzo confuso de Olímpico ante un Riachuelo que no perdonaba y arrancaba arriba en el marcador. Como en el primer juego, la visita manejaba los tiempos ante un conjunto bandeño que le costaba encontrar los caminos al gol. A pesar de ello, los de Leo Guitérrez pudieron maquillar el score para terminar a solo un punto: 15-16.

En el segundo cuarto Riachuelo siguió defendiendo bien para sacar ventaja frente a un Olímpico que hacía lo que podía ante el cerrojo propuesto por la visita. Leo Gutiérrez movía el banco buscando soluciones. Se jugaba al ritmo del conjunto riojano, que seguía mandando en el juego y el score obligando el tiempo muerto de Gutiérrez. Sobre el final vino la reacción del Negro que con un triple de Paletta cerró el cuarto 33-37 abajo.

Olímpico salió con todo en el tercer cuarto y con un parcial de 9-3 pasó al frente en el marcador levantando a su público que se hacía sentir en el Vicente Rosales. Riachuelo se quedaba sin gol, pero el Negro no podía sacar rédito de ello. En un trámite parejo, llegaron palo a palo al cierre, pero la visita lo cerró mejor para llegar a los últimos diez minutos arriba por 56-58.

En un último cuarto intenso, Riachuelo sacaba una luz de ventaja ante un Olímpico nervioso, al que todo se le hacía cuesta arriba. Los cambios no le aportaban soluciones a Leo Gutiérrez. Como si fuera poco, el Negro perdía a Patricio Tabárez por una falta técnica para el final del juego. En un final caliente, Riachuelo cerró nuevamente el juego a su favor para volver a festejar en La Banda y quedar a un paso de los cuartos de final.

El sábado se verán las caras nuevamente en La Rioja en el tercer juego de la serie.

