Ricardo Gareca está cada vez más cerca de dirigir a la selección de Ecuador

El Tigre podría convertirse en el reemplazante de Alfaro, quien renunció después de la eliminación en el Mundial de Qatar.

Ricardo Gareca aseguró que están avanzadas las negociaciones para convertirse en el nuevo entrenador de la selección de Ecuador en reemplazo de Gustavo Alfaro.

Ricardo Gareca está cada vez más cerca de suceder a Gustavo Alfaro como entrenador de la selección de Ecuador con miras a las eliminatorias para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, según las últimas declaraciones del Tigre, quien espera el cierre de las negociaciones.

Gareca comentó que las negociaciones con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que sigue aferrada a un absoluto hermetismo, “están en un punto final” y “que en breve se resuelve todo, porque faltan algunos detalles menores”.

El entrenador argentino, quien no volvió a dirigir desde que se alejó de la selección de Perú, destac que “falta ponerse de acuerdo en algunos detalles, como el número de personas que me acompañarán en el cuerpo técnico, que puedan vivir en Ecuador”.

La FEF aseguró que antes que termine febrero tiene que estar definido al nuevo técnico, ya que Ecuador fue invitado para disputar dos amistosos de visitante a finales de marzo contra el representativo de Australia.

Gareca no dirige desde que renunció como técnico de la selección de Perú, después de quedar afuera en un repechaje para clasificar al Mundial de Qatar. Gentileza.

Gareca llegaría para reemplazar a su compatriota Alfaro quien después dos años al frente de la Tricolor la clasificó para el Mundial de Qatar 2022, pero fue eliminado en la fase de grupos.

El ex Vélez dirigió a Perú entre 2015 y 2022, un periodo de siete años en el que se clasificó para Rusia 2018, estuvo cerca de de repetir en el pasado certamen que ganó Argentina y tuvo destacados trabajos en la Copa América.

Los números de Ricardo Gareca como entrenador de Perú

Dirigió 96 partidos en estos siete años: Ganó 39 partidos

Empató 23 partidos

Perdió en 34 oportunidades

Efectividad de 48.62 por ciento de los puntos que disputó