Rige la veda electoral hasta la espera de la apertura de las urnas de mañana

Los argentinos entraron en un período de reflexión con el inicio a las 8 de ayer de la veda electoral, durante la cual rige una prohibición de realizar actos públicos de campaña y actividades de proselitismo a la espera de las elecciones legislativas del próximo domingo.

En ese contexto, hoy comenzará la distribución de urnas en todo el país y los distintos espacios alistan los bunkers donde esperarán los resultados de los comicios.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) establece que la veda comienza 48 horas antes del inicio del acto electoral, por lo que esa disposición rige desde las 8 de la mañana de hoy y se extenderá hasta tres horas después del cierre de los comicios de este domingo, es decir, a las 21.

Durante la veda electoral no se permite realizar actos públicos de campaña ni proselitismo, como así tampoco publicar y difundir encuestas o sondeos preelectorales, prohibición que se mantiene también durante la elección y hasta 3 horas después de su cierre.

Asimismo, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas desde las 20 del sábado hasta tres horas después del cierre de los comicios. Tampoco se podrá ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino.

Para los electores, en tanto, está prohibida la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos durante el día de la elección, doce horas antes y tres horas después de finalizada.

En tanto, los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, como obras de teatro, no podrán realizarse durante el desarrollo de los comicios y hasta pasadas tres horas luego de ser clausurados, es decir hasta las 21 del domingo.

A pesar de que desde la Cámara Nacional Electoral ya aclararon en elecciones pasadas que las propagandas proselitistas en las redes sociales se encuentran contempladas dentro de la prohibición que establece la ley, las publicidades continuaron a través de cuentas de usuarios individuales o falsas. A su vez, el Correo informó que mañana a primera hora comenzará el despliegue a todo el territorio nacional de las urnas y el material electoral necesario para el desarrollo de los comicios generales legislativos, además de los kits sanitarios propios del protocolo sanitario.

El trabajo de distribución contará con 104.419 urnas, junto al resto del material electoral y los kits sanitarios que irán hacia los 17.079 establecimientos dispuestos para los comicios en todo el territorio nacional, para que los 34.332.992 electores habilitados puedan emitir su voto el próximo domingo.

El operativo de seguridad para las elecciones, en tanto, contempla el despliegue de más de 90.000 efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad que estarán afectados para garantizar el desarrollo de los comicios en todo el país.

Según informó el Estado Mayor Conjunto en un comunicado, el personal afectado al dispositivo se organizará bajo las órdenes del General de División Martín Deimundo Escobal, designado como jefe del Comando General Electoral (CGE).

A su cargo estará personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, para la seguridad en los 24 distritos del país, junto a efectivos de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y las Policías provinciales.

La estructura para la custodia y la vigilancia de las elecciones generales está conformada por 90.245 efectivos, 4.827 vehículos terrestres, 1 avión «Hércules» C-130, 12 helicópteros, 10 embarcaciones, vehículos todo terreno para zonas de difícil acceso y ganado mular para transportar las urnas en las regiones montañosas del país.

El CGE, según se precisó, coordinará y ejecutará las medidas de seguridad durante la elección, así como la vigilancia de los locales donde funcionarán las mesas receptoras de votos, la custodia de las urnas y la documentación durante su transporte en los vehículos del Correo Argentino, hasta la finalización del escrutinio definitivo en cada distrito.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, por su parte, publicaron en redes sociales mensajes informativos para que los ciudadanos concurran a votar y consulten el padrón previamente.

«El domingo elegir va a ser fácil, rápido y seguro. Chequeá el padrón en http://padron.gob.ar o en la App Mi Argentina. Votar es la mejor elección, siempre», dice el texto del posteo publicado por ambos funcionarios.

Otra forma de conocer el lugar de votación es a través del asistente virtual Vot-A ,de la Cámara Nacional Electoral, mediante el sistema de mensajería para celulares Whatsapp, en el número 1124554444.

En tanto, las distintas fuerzas políticas comenzaron a alistar ayer los búnkeres donde los candidatos y referentes de cada espacio esperarán el domingo por la noche los resultados de las elecciones legislativas del domingo.

