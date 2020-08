Riquelme fue intervenido en San Isidro: los detalles del procedimiento

Compartir

Linkedin Print

Ayer, el mundo Boca encendió sus alarmas al enterarse de que Juan Román Riquelme se había presentado en una clínica para atender su salud. Sin embargo, su visita al Sanatoria de La Trinidad, en San Isidro, ya estaba pactada debido a que el vicepresidente segundo del Xeneize tenía programada una intervención en su rodilla izquierda.

El procedimiento no reviste gravedad ya que se trata de una simple artroscopía en la articulación con el objetivo de quitarle líquido y limpiar la zona. La misma será llevada a cabo por el doctor Jorge Batista, histórico médico del elenco de la Ribera, y es de carácter ambulatorio, por lo que a la terde el Torero fue dado de alta y continuará con la rehabilitación en su hogar de Don Torcuato.

Al mismo tiempo, no sería la primera vez que se somete a este tipo de práctica. La misma es común en jugadores que sufrieron alguna operación en la rodilla con anterioridad. En el caso de Riquelme, en mayo de 2010, mientras aún era futbolista profesional, debió pasar por el quirófano luego de sufrir una sinovitis en los meniscos. Por aquella lesión, estuvo seis meses fuera de las canchas.

Uno de los argentino que últimamente optó por la misma decisión del ex enganche de 42 años fue Sergio Agüero, quien en 2018 también se hizo una artroscopía en su rodilla izquierda para llegar en óptimas condiciones al Mundial de Rusia. En aquel momento, el periodo de recuperación que tuvo el Kun fue de casi cuatro semanas para volver a su plenitud, por lo que se intuye que el tiempo que le llevará a Román será menor dado que ya es un jugador retirado.