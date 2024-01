River juega contra Monterrey de México en Dallas

El cotejo del equipo de Millonario ante el conjunto mexicano -que dirige el argentino Fernando Ortiz- se disputará este miércoles en el estadio Cotton Bowl de la ciudad texana, desde las 22, con televisación en directo de la señal Star+ de ESPN.

El encuentro del equipo de Martín Demichelis ante el conjunto mexicano -que dirige el argentino Fernando Ortiz- se disputará en el estadio Cotton Bowl de la ciudad texana, desde las 22, con televisación en directo de la señal Star+ de ESPN.

River, que viene de igualar 2-2 ante un combinado de la MLS en un encuentro a puertas cerradas el fin de semana, terminará su pretemporada el sábado en el tercer amistoso que jugará ante Pachuca en el Toyota Stadium.

Con este panorama, el equipo de Demichelis viajará este martes a la tarde a Dallas tras un par de semanas de trabajos físicos en la primera parte de la pretemporada que River realizó en la costa este de la Florida, en Bradenton, en la IMG Academy.

El plantel llegó a la pretemporada con la baja de Pablo Solari, convocado al Sub 23 que disputará el Preolímpico, luego se sumó a la misma convocatoria Claudio Echeverri y el domingo perdió a Gonzalo Pity Martínez por lesión.

El Pity dejó el lunes la concentración para viajar a Miami, donde junto a su familia y allegados decidirán el viaje a España para ser operado en ese país por tercera vez de rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda.

River, por ahora, sólo se reforzó con el uruguayo Nicolás Fonseca, a quien había contratado el año pasado, mientras que tuvo las bajas de Enzo Pérez, Matías Suárez, Emanuel Mammana, Jonatan Maidana, Bruno Zuculini, Nicolás De la Cruz y Salomón Rondón.

Ahora, en Dallas, la dirigencia encabezada por el presidente Jorge Brito y el vice Matías Patanián se reunirá con Demichelis para definir si salen a buscar un reemplazante de Gonzalo Martínez y si avanzan con la búsqueda de un centro delantero.

River debe armar un plantel para competir en la Copa de la Liga, que comenzará con tres partidos en una semana desde el fin de semana de 28 de enero ante Argentinos Juniors de local, luego entre semana visitará a Barracas Central y seguirá contra Vélez en el Más Monumental.

En tanto, no tienen fecha la final de la Supercopa Argentina ante Estudiantes, ni el debut de Copa Argentina ante Excursionistas ni el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que se sortea en marzo y está programada para los meses de abril y mayo.

En cuanto a Monterrey, el equipo del DT argentino Ortiz está en plena competencia porque el fin de semana empezó la Liga Mexicana, por lo que jugará con un equipo alternativo tras ganarle 2-0 a Puebla con la presencia de los argentinos Esteban Andrade, Maxi Mezza y Germán Berterame.

A raíz de este amistoso en la ciudad de Dallas, el conjunto mexicano presentará una formación suplente ya que el domingo tiene que enfrentar al Santos Laguna en la segunda jornada del torneo local.

El propio entrenador argentino, Fernando Ortiz, le dijo en las últimas horas a la prensa mexicana: “Vamos a aprovechar el partido ante River para que sumen minutos los jugadores que no estuvieron ante Puebla”.