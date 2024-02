River: Martín Demichelis va a repetir el equipo que goleó a Vélez ante Deportivo Riestra

Regresarán al equipo inicial «millonario» Leandro González Pírez, Nicolás Fonseca, Andrés Herrera y Enzo Díaz, quienes habían jugado los 90 minutos frente a Vélez y estuvieron en el banco frente a Excursionistas.

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, repetirá este domingo ante Deportivo Riestra el equipo que goleó 5-0 a Vélez en la anterior fecha de la Copa de la Liga, luego de la rotación de varios titulares en el enfrentamiento del miércoles ante Excursionistas por la Copa Argentina.

De este modo, volverán a la formación inicial Leandro González Pírez y Nicolás Fonseca, quienes no sumaron minutos el miércoles, y también Enzo Díaz, Andrés Herrera y Esequiel Barco, que ingresaron en el segundo tiempo del encuentro que River ganó 3-0 frente a los del bajo Belgrano.

Demichelis pretende que el equipo base titular juegue los tres partidos que se le vienen en la previa del superclásico con Boca: este domingo contra Riestra, el miércoles próximo ante Atlético Tucumán de visitante y contra Banfield de local el domingo 18.

Esta formación base que jugó contra Argentinos Juniors y que con Barracas tuvo sólo el cambio de Franco Mastantuono por Facundo Colidio por lesión sería con: Franco Armani, Herrera, Paulo Díaz, González Pírez y Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Fonseca, Ignacio Fernández y Barco; Facundo Colidio y Miguel Borja.

Inclusive este sábado, cuando el equipo quede concentrado tras el entrenamiento de la tarde, la lista sería la misma que viajó a Santa Fe para el partido contra Excursionistas ya que los jugadores lesionados aún no tienen el alta médica ni el alta física para ser tenidos en cuenta.

El único que podría tener una chance es Milton Casco, que ya está trabajando casi a la par del resto luego de la operación de meniscos del año pasado, pero el plan es que pueda estar la semana que viene para viajar a Tucumán o para jugar ante Banfield.

Mientras que Manuel Lanzini, que sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha el 20 de enero, y Matías Kranevitter, que tiene un desgarro muscular en recto anterior de la pierna derecha desde 27 de enero, van a ser exigidos a mitad de la semana que viene.

En tanto, los jugadores que están disputando el Preolímpico sub 23, Pablo Solari y Claudio Echeverri, van a sumarse a los entrenamientos entre el martes y miércoles de la semana que viene por lo que pueden estar disponibles frente a Banfield o en la previa del superclásico.

Con este panorama, el equipo se entrenó hoy por la mañana en el predio de Ezeiza con tareas técnicas y tácticas en espacios reducidos y mañana vuelven a practicar por la tarde para concentrar en el estadio de cara a la cuarta fecha de la Copa de la Liga, de visitante ante Riestra.

River es el puntero de su zona tras sumar 7 puntos en las primeras fechas y el equipo que ahora dirige Cristian Fabbiani suma solo un empate, sin convertir goles en en el inicio del torneo.