River Plate enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi en los Estados Unidos

Está previsto un amistoso de pretemporada entre el «Millonario» y el conjunto de la Major League Soccer. Será el sábado 20 de enero de 2024 en el estadio AT&T, con capacidad para 80.000 espectadores.

Messi y River parecen destinados a cruzarse cada tanto, desde aquellos días en que era un “pibito” que la rompía en las afueras de Rosario. Y ahora, el capitán de la Selección Argentina podría enfrentarse por segunda vez a la institución de Núñez.

Según informó el periodista Germán Balcarce, el “Millonario” disputará un amistoso frente a nada más ni nada menos que el Inter Miami.

El encuentro tiene como fecha estipulada el sábado 20 de enero y sería el segundo amistoso de la pretemporada del equipo dirigido por Martín Demichelis. Cabe recordar que el primer compromiso será ante Deportivo Guadalajara.

En tanto el encuentro ante el conjunto “rosa”, según la citada fuente, será en el estadio AT&T de Dallas, que cuenta con una capacidad para 80.000 personas.

Es un reducto que Messi conoce y de sobra, ya que en ese estadio le hizo un gol inolvidable a Estados Unidos de tiro libre en un encuentro válido por las semifinales de la Copa América Centenario 2016.

Efecto Messi: Inter Miami

agotó los abonos para la

temporada 2024

Los hinchas reservaron los lugares en el estadio para la próxima campaña, que todavía no tiene calendario confirmado. El club abrió un registro para los interesados que quieran recibir información de los remanentes que saldrán a la venta en cada partido.

Inter Miami, el equipo de Lionel Messi, anunció que se agotaron los abonos para la temporada 2024 de la MLS, que todavía no tiene calendario confirmado.

La franquicia estadounidense publicó un comunicado en el que informó que se agotaron los abonos para la próxima temporada que será la primera con Messi desde el inicio.

A su vez, se anunció la creación de un registro para los interesados que quieran recibir información del remanente de los tickets que se pondrán a la venta en cada partido de local en el estadio DRV PNK.

El efecto de la presencia de Messi tiene un impacto innegable, ya que los abonados adquirieron sus pases anuales incluso sin conocer las fechas exactas de la temporada, las cuales la MLS tiene previsto publicar ‘en las próximas semanas’, según el comunicado.

El plantel comenzará la pretemporada el 10 de enero de 2024 con partidos amistosos programados contra Newell’s Old Boys y una gira por Arabia Saudita.