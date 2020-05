Roberto García Moritán contó los detalles de su historia de amor con Pampita

Compartir

Linkedin Print

La historia de amor sorprendió a todos por lo abrupta. A menos de dos meses de haber comenzado su noviazgo con Roberto García Moritán, en octubre del año pasado Carolina Pampita Ardohain compartió en sus redes sociales la espectacular propuesta de matrimonio que el financista le había hecho junto al cálido mar de Punta Cana. Y, aunque al principio muchos dudaban si el casamiento se iba a concretar, la realidad es que la boda se realizó el 22 de noviembre y todo salió tal como ella lo había soñado.

Lo cierto es que, si bien Pampita contó en muchas oportunidades cómo había comenzado esta relación, hasta ahora no se había escuchado la versión de Moritán, quien invitado a PH, Podemos Hablar, por Telefe, no dudó en dar los detalles de cómo logró convertirse en el esposo de una de las mujeres más populares de la Argentina.

El financista arrancó contando que tras su divorcio de Milagros Brito, la madre de sus hijos, Santino y Delfina, había pasado 13 años sin estar en pareja. Y que, dado que sus chicos ya estaban grandes, estaba con ganas de conocer a alguien. “Ya estaba empezando a sentir la necesidad de volver a darle una oportunidad a la familia”, dijo.

¿Qué opinaba de Pampita en ese momento? “Que era la mujer más linda de la Argentina y del mundo”, dijo Moritán. Pero reconoció que le parecía “totalmente inalcanzable”. Además, aunque la modelo había coincidido con él en restaurantes y eventos, el financista explicó que nunca se habían encontrado personalmente.

Sin embargo, según explicó Moritán, en determinado momento la visualizó. “Me pareció que era ella y fui para adelante”, contó. ¿Cómo? “Estaba yendo a Rosario con mi socio, Marcos, a una reunión de negocios. Y mientras manejaba vi que era ella. Entonces le dije: ‘La vi a Pampita’. Y él me dijo: ‘Llamala, se acaba de separar’. Yo me quedé pensando un rato y pensé: ‘Le voy a mandar un mensaje”.

Moritán explicó que la intermediaria fue una amiga en común que tenía con la modelo, llamada Oriana. “Le dije: ‘Creo que soy un gran candidato para tu amiga Carolina’. Nunca la había visto más que en la televisión. Pero ella me contestó: ‘¿Sabés que sí?’. Y ahí me pasó su teléfono”.

El financista reveló cómo continuó la historia: “A las pocas horas me cayó una solicitud de Instagram de Pampita Oficial. Se ve que Oriana le hizo la consulta. Yo no lo podía creer. Esperé unas horas hasta aceptarla. Y así nos empezamos a escribir”.

Moritán reconoció que el primer comentario de la modelo a su amiga fue que él era “medio viejo” para ella. “Tiene mi edad, un par de años menos, en realidad. Pero venía acostumbrada a salir con hombres más chicos. Ella podía elegir”, explicó.

Y luego relató como empezó el noviazgo: “Se dio algo muy interesante y es que, desde el momento en que empezamos a hablar hasta que nos vimos por primera vez, pasó un mes. Porque ella estaba viajando y yo también. Así que nos conocimos desde otro lugar. Arrancamos por WhatsApp, después por télefono…

¿En que momento supo que se quería casar con ella? “Fue a los pocos días que nos habíamos conocido, cuando ella me estaba ayudando a decorar el cuarto de mis hijos y la vi sentada tratando de sacar unas calcomanías imposibles de sacar de la pared”, explicó Moritán. El financista reconoció que que, en tantos años de soltería, no había querido aceptar que sus hijos, que hoy tienen 15 y 14 años, habían crecido. Y que aprovechó un viaje que ellos hicieron con su madre para rearmar su dormitorio.

“La vi sentada, llena de polvo, ayudando a pintar, lijando la pared, toda sucia y ponéndole muchísmo amor y dije: ‘Es acá. Y es para siempre’”, contó Moritán, que al poco tiempo concretó la propuesta. Según explicó, aún sin haberse visto y mediante videollamadas, ya habían planificado muchas cosas. Pero, llegado el momento, se le presentó otro desafío.

Según contó el financista, Pampita tenía la idea de hacer un programa de televisión con propuestas de casamiento. Y le mostraba algunas a las que él sabía que nunca iba a poder igualar. “Hubo una en la que estaba la chica con el novio y viene una camarera, le tira un vaso de agua en la cara y le hace un desplante. Después viene la policía que se lo lleva a él y la deja a la novia sola. Y ella se empieza a preguntar qué es lo que pasa. De repente, todos los que están en el restaurante se ponen a bailar y la sacan para fuera. Y en la calle está todo el mundo, hay fuegos artificiales, elefantes… ¡un delirio!”, ejemplificó.

Entonces, cuando su decisión ya estaba tomada, Moritán le pidió ayuda a las amigas de Pampita. “Me junté con algunas y les dije: ‘Ayúdenme. ¿Qué invento acá?’” Sin embargo, justo tenían planeado un viaje a República Dominicana y en el hotel en el que se alojaron le dieron la solución.

“Cuando llegué, lo primero que hice fue inventarme reuniones para juntarme con la gente del hotel a planificar. Le dije: ‘Dame todo, ¿qué tenés? Metele todo y después vemos’”. Tenían carteles, fuegos artificiales, instrumentos musicales, comida especial… Pero lo único que le pidieron a Moritán fue que a las cuatro de la tarde sacara a Pampita de la playa para que pudieran organizar todo.

Aún con lo principal ya resuelto, faltaba el broche de oro para que pudiera concretar la propuesta: “Cuatro menos cinco se mete en el mar. Le digo que no, que me acompañe al spa, al gimnasio o dar una vuelta. Increíblemente, me acompañó. Pero después la tenía que volver a traer a las siete, y eran siete menos cinco y ella seguía. Ponía música y quería bailar. Después se puso a hablar con los hijos. Y yo mirando el reloj todo el tiempo, hasta que logré llevarla. Pero llegamos y fue muy lindo”.

El pedido de matrimonio, finalmente, quedó reflejado en el video que compartió Pampita. “Le tapé los ojos, caminó por un camino de velas, había violinistas, un gazebo, fuegos artificiales… Y un cartel que decía: ‘Casate conmigo’”, concluyó Moritán, quien obviamente recibió como respuesta un «sí’.