Rocío Marengo hizo un duro descargo en televisión contra su pareja, Eduardo Fort

“Hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada de estar remando en dulce de leche tratando de salvar una relación. No es capaz de acompañarme. Se hace el que me apoya y estoy harta. Re podrida. Ocho años bancándome a la ex que me salió a putear en todos lados a tratarme de prostituta. No es capaz de venir a bancarme. ¿Qué le da, vergüenza? Me mintió: me dijo que hasta que no tuviera la vacuna no iba a venir. Se fue a Estados Unidos un mes, a rascarse las pelotas, a ponerse la vacuna y no es capaz de venir. Eduardo Fort, hacete cargo de que tenés una novia. ¿No querés venir? Chau, flaco. Estoy hasta acá”.

Rocío Marengo vivió una de sus galas más difíciles en La Academia de ShowMatch. Si bien el jurado la felicitó por su performance y le dio uno de los puntajes más altos de la ronda, la actriz no pudo celebrar su gran presente profesional porque atraviesa una crisis con Eduardo Fort, con quien está en pareja desde hace ocho años. Según contó en la pista, está muy angustiada porque el empresario no la acompaña en su proyecto laboral y nunca se presentó al programa desde que debutó en el ciclo que conduce Marcelo Tinelli.

“Me dio mucha pena. Había sido una noche muy linda de puntajes, me dio pena haberlo opacado por algo que me estaba pasando a mí por dentro. Y me pareció lindo que la gente sepa que, como cualquier mujer, puedo atravesar un mal momento amoroso sin tener la culpa”, dijo Rocío Marengo en diálogo con Teleshow después de haber hecho catarsis al aire. “Me pareció bueno que sepan cuál es el motivo: después de ocho años habiendo dado todo por esa pareja, que él no esté presente en un programa que a mí me hace feliz, que se lo hubiese tratado siempre re bien. No lo estaba invitando a una entrevista o a bailar, lo invitaba a que esté acá”, agregó la participante y destacó que si bien el empresario es bajo perfil, sus amigas también lo son, pero que de todas formas han ido a apoyarla al certamen. “Tranquilamente podría haber venido a ocupar un rol”, reprochó.

Por su parte, contó que decidió contar al aire la situación que estaba atravesando porque ella elige mostrarse tal cuál es. “Quizás hay pocas mujeres que se pueden sentir reflejadas en una chica que da todo, que tiene una carrera que la hizo a fuerza de voluntad, a pura garra, y que abre una nota y lee que pusieron ‘la novia de Eduardo’, cuando el conocido era el hermano y no él, que tiene una empresa conocida. Queda como que una está por interés, que una se cuelga. Porque acá él no me viene a acompañar, esto lo remo todo sola”, continuó la actriz.

Marengo también detalló que tuvo la necesidad de descargarse al aire y que no había tenido una charla privada con su pareja anteriormente. “Se dio, lo hablé acá por primera vez. ¿Qué pasará? Dios sabe y tiene preparado lo mejor para mí”, dijo anoche antes de abandonar el estudio de LaFlia y, probablemente, tener esa charla pendiente con Eduardo Fort.

Luego del descargo de Rocío Marengo, el jurado le brindó su apoyo y Hernán Piquín se mostró movilizado por la situación. “Fue raro porque nosotros estábamos dándole notas altas porque realmente nos había gustado lo que hizo, y nos gusta lo que hace, y no entendíamos de dónde venían los disparos”, aseguró el jurado a Teleshow y reprodujo el comentario que le hizo a su compañera de estrado Jimena Barón en medio de todo eso: “Algo le pasa, porque no puede ser que no escuche lo que le estamos diciendo”.

“Lo bueno es que lo haya podido exteriorizar”, destacó y agregó que “la pista, el cansancio” y determinadas situaciones hicieron que Marengo “rebalsara”. En tanto, indicó que habló con la participante y le ofreció su apoyo y contención: “Le auguro que pueda resolver esta situación. Para bien o para mal, pero que la resuelva. Es feo tener que vivir estas situaciones, ella lo tiene que resolver y sanar”, reflexionó el jurado de La Academia.

Pachu Peña también habló con Teleshow y contó que le brindó su contención a Rocío Marengo luego del descargo que hizo al aire y que tanto sorprendió a todos. “Me afectó lo que dijo. Era un momento difícil y yo trato de llevar humor -dijo sobre su participación en la pista más famosa del país-. La quiero mucho, es una gran compañera. No me gusta que sufra, no me gusta que esté así. Ella siempre es pum para arriba, verla así acá al aire me shockeó”, admitió el participante.

“La abracé y le dije que contaba conmigo para lo que quiera”, aseguró el humorista y destacó la unión entre los compañeros del certamen: “Nos damos fuerza en estos casos para ayudarnos entre todos”.

El hermano de Ricardo Fort quedó sorprendido al escuchar las declaraciones de la bailarina en el ciclo que conduce Marcelo Tinelli. La periodista Pía Shaw habló con el empresario sobre este escándalo y contó detalles de la conversación en el ciclo Los Ángeles de la Mañana: “Él me dijo que Rocío estaba colapsada desde hace un tiempo, por eso las últimas peleas y la forma en la que está en el programa. Ellos no tenían diálogo por una discusión, una pelea”.

“El amor no se mide por ir a un programa de televisión”, aseguró Eduardo respecto a su decisión de no querer ir a los estudios donde se graba ShowMatch. Aunque reconoció que algunas veces hablaron de la posibilidad de que él la fuera apoyar al programa de El Trece, pero nunca se concretó. “Quien me conoce sabe que no me gusta estar en la televisión, que no me gusta el medio y que no la paso bien”, manifestó.

Luego, aclaró que no se “rascó las bolas” cuando viajó a Miami un mes para darse la vacuna contra el coronavirus y para cumplir con compromisos laborales: “No paré de trabajar. Así como ella trabaja, yo tengo una empresa con 1000 empleados a cargo”.

Marengo también se había quejado de que en algunos medios la llaman “la novia de Eduardo Fort” cuando desde hace años está haciendo una carrera con mucho esfuerzo y sin la ayuda de nadie. Respecto a esta cuestión, señaló que no tenía nada que ver: “Yo no soy yo el que titulo ‘la mujer de Eduardo Fort’”.

Por otra parte, Fort aclaró que la relación amorosa con Marengo comenzó cuando él se separó de Karina Antoniali, la madre de sus tres hijos: Macarena y los mellizos Pietro y Angelina. “Ro dice (que el noviazgo tiene) 8 años porque redondea para arriba. Rocío nunca fue mi amante”, manifestó.

Luego, la hija mayor del empresario le mandó un mensaje a Ángel de Brito para manifestar su enojo con Rocío: “Yo no sé las decisiones de mi papá con su pareja, es un tema de él. Yo quiero lo mejor para mi papá. Después de esto por mi parte, Rocío no va a ser devuelta bienvenida a mi familia, a mi vida. Ese mensaje se lo mandé a ella que para hablar en tele puede, pero para responder un mensaje no tiene tiempo. Por eso lo digo por acá, a su estilo”.

“Me molestó todo, las formas, sabiendo que no es una persona mediática, por qué lo dice en la tele y no en la intimidad. Uno tiene que siempre medir sus palabras, más sabiendo la gente que te ve y pensando en la repercusión que puede tener en la familia. Tengo dos hermanos que van al colegio y pueden recibir comentarios de sus compañeros”, finalizó Macarena.

