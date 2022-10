Rodríguez Larreta en Formosa: «Vamos a terminar con décadas de un gobierno feudal, que acompaña el centralismo del Gobierno Nacional»

Compartir

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, visitó este viernes la ciudad de Formosa para participar de un encuentro con vecinos, referentes y militantes de Juntos por el Cambio (JxC), entre otras actividades, para conocer las necesidades de la región.

Tras su llegada, el mandatario brindó una conferencia de prensa para los medios locales en la que estuvo acompañado por los diputados provinciales, Enrique Ramírez, Gabriela Neme y Adrián Bogado; el diputado nacional, Fernando Carbajal; por los concejales Marcelo Ocampo y Gerardo Piñeiro; y por el presidente de la UCR, Osvaldo Zárate.

“Vamos a terminar con décadas de un gobierno feudal, que acompaña el centralismo del Gobierno Nacional”, dijo Rodríguez Larreta.

“Nadie creía que era posible ganar la provincia de Buenos Aires y lo logramos. Acá en Formosa va a pasar lo mismo, porque nadie es imbatible. Estoy convencido de que vamos por el camino del cambio y nada nos va a frenar”, agregó.

El referente de JxC destacó el potencial productivo de la provincia y afirmó: “No tengo ninguna duda de que, a pesar de la difícil situación que vive la Argentina, vamos a sacarla adelante, con un modelo de desarrollo federal, que empiece por estabilizar este país y termine con esta locura de la suba diaria de precios, de la inseguridad y el narcotráfico, que es un flagelo que cada vez penetra más en nuestro país y llega a nuestros jóvenes”.

También señaló: “Hay que hablarles a los argentinos con la verdad. Hoy tenemos un país con 100% de inflación, con un poquito más del 40% de pobreza, un país cerrado al mundo, que no tiene reservas en el Banco Central, que perdió años de educación con las escuelas cerradas. Yo me peleé para no cerrar las escuelas cuando en Formosa y el país entero las cerraron”. En este sentido, remarcó: “Yo creo en la educación; la defendí y la voy a seguir defendiendo”.

Asimismo, confirmó que va a “pelear duro contra el narcotráfico” y agregó: “Lo digo con la autoridad de que hoy en la Ciudad de Buenos Aires tenemos la tasa más baja de inseguridad de la historia”.

Sobre su posible candidatura insistió: “Antes de las candidaturas personales tenemos que terminar de elaborar el plan y estabilizar este país, para volver a abrir la Argentina al mundo y poder exportar los productos formoseños”.

Además, ratificó su rechazo a la Ley de Lemas y dijo que “es un sistema que atenta contra el voto de la gente”. “Formosa es un ejemplo de esto, con el mismo gobernador por 27 años. Eso no es un sistema democrático, y se ve en el resultado: la provincia está como detenida en el tiempo”.

Luego de dialogar con los medios formoseños el mandatario mantuvo un encuentro con familiares de los soldados que defendieron el Regimiento de Monte 29, el 5 de octubre de 1975. También recorrió el mercado en la zona de San Martín y Brandsen para conversar con los comerciantes, y se reunió con más de 50 vecinos para escuchar sus preocupaciones y necesidades.

Durante la tarde, Rodríguez Larreta estará en la ciudad de Posadas, con una agenda que también incluye un encuentro con referentes del partido, una conferencia de prensa para los medios locales, una visita a Yerbal Santa Inés y una caminata por la costanera, entre otros compromisos.

