Rodríguez Larreta: “Nuestro mayor compromiso es defender el bolsillo de los argentinos”

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, presentó hoy las leyes de alivio económico aprobadas en la Ciudad de Buenos Aires, entre las que se destacan incentivos impositivos para alquilar propiedades, la devolución del impuesto a los Sellos a las tarjetas de crédito y la modificación a la Ley Tarifaria para que 80 trámites pasen a ser gratuitos.

“La inflación nos obliga todo el tiempo a decirle que no a las cosas que nos gustan. Y eso no es vida. No lo merecemos. Por eso, nuestro mayor compromiso en este contexto es defender el bolsillo de los argentinos, es llevarles alivio con medidas concretas para cuidar cada peso y que lo puedan usar para lo verdaderamente importante, que es su calidad de vida”, remarcó el Jefe de Gobierno.

Tras el anuncio de las medidas de alivio económico, Rodríguez Larreta contestó preguntas de los periodistas. Consultado por los dichos del presidente, quien esta mañana sostuvo que “la inflación es un problema del pequeño comerciante…”, Larreta afirmó: “No te puedo creer que dijo eso. Es una falta de respeto a los argentinos que no pudieron pagar el alquiler ni la cuota de la prepaga. O el seguro de salud. No pudieron pagar la escuela ni tuvieron que cambiar de escuela a sus hijos. Esa es la realidad de los argentinos que nos están mirando. Quedé anonadado, absorto de que el presidente haya dicho tamaña barbaridad. Es una falta de respeto”.

Sobre la decisión de Juan Manzur de declinar la candidatura a vicegobernador tras el fallo de la Corte Suprema, Rodríguez Larreta sostuvo: “Tengo dos sensaciones distintas. Manzur hizo lo que siempre tendría que haber hecho. No presentarse. Porque no podía ni puede presentarse porque es anticonstitucional. Lo de Manzur y lo de Uñac está fuera de discusión. Segundo tema, es el ataque violento del presidente y de todo el oficialismo una vez más a la Corte. A mí como argentino me da vergüenza que un Presidente de la Nación, incluso creo que fue en cadena nacional, ataque a la Corte así en forma en forma agresiva. Una cosa es que uno puede tener una opinión diferente de un fallo y otra cosa es el ataque sistemático. Ya lo vimos con el fallo de la Ciudad de Buenos Aires… A mí como argentino, insisto, me da vergüenza.”

Sobre la posible manifestación contra la Corte, y la intención del gobernador Kicillof de desdoblar en la provincia de Buenos Aires, dijo: “Primero, que trabajen para la gente en lugar de pensar en armar manifestaciones… En la inflación, por ejemplo, vamos a ver hoy un número cercano a 8 por ciento mensual… es un drama. Que trabajen para eso, en mejorar la seguridad de todos los argentinos que hoy tienen miedo en salir a la calle. Ese es el foco del gobierno y no andar peleándose políticamente. No voy a andar respondiendo a agresiones. Que el gobernador de San Juan cumpla con la Constitución en lugar de estar agrediendo a los porteños en este caso.”

“Yo no creo en la violencia. Mi pelea está puesta en pelear contra la inflación y la inseguridad”, finalizó.