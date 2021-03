Roger Federer vuelve a jugar al tenis

Compartir

Después de más de 400 días Roger Federer volverá a jugar al tenis. Mucho tiempo pasó desde que el suizo se fue abatido de la semifinal del Abierto de Australia 2020, su último partido oficial. Se iba tocado físicamente y sabiendo que iba a estar un tiempo fuera de las canchas.

Será en Doha donde el tenis vuelva a sonreír cuando el suizo desempolve la raqueta. Si bien estaba prevista su participación en el torneo qatarí, el anuncio de su baja de Miami encendió las alarmas y generó preocupación con respecto a un posible retraso en su regreso.

Tras esta pequeña gira por Doha y Dubai, Federer aún tiene que confirmar cuál será su hoja de ruta. Las opciones son jugar en tierra batida, como ya hizo en 2019, cuando alcanzó las semifinales de Roland Garros, o guardar todas sus cartas para la gira de hierba e intentar el asalto al noveno Wimbledon.

“Hace un año que no viajo por un torneo. Les puedo decir que estoy muy impaciente. También es momento de agradecer a todos los que hicieron esto posible”, había asegurado Federer desde el aeropuerto, antes de volar rumbo a la capital de Qatar. “Ha sido un camino largo y difícil, aunque sé que aún no llegué a la meta. Pero me siento bien, me va muy bien en los entrenamientos, estoy animado”, agregó.

