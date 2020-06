Romero Bruno: “Celebremos un día mas que Formosa no tiene casos”

Compartir

El director de Epidemiología de la Provincia y del Hospital Central, Dr. Mario Romero Bruno, destacó las políticas sanitarias implementadas desde el Estado provincial y el trabajo de seguridad de la policía local. “Les hacemos un reconocimiento al gran trabajo de seguridad que realiza la policía de la provincia en todos los accesos y controles que se han establecido en el territorio para mantener esta situación libre de coronavirus”, manifestó el especialista.

Subrayó que “el aislamiento de 14 días para las personas que ingresan a la provincia, el control a los transportistas y que ingresen con barbijos, como así también quien recibe los productos utilice protección con barbijos, gafas, guantes, etcétera”, fueron parte de la intensificación en los controles de bioseguridad.

Romero Bruno reiteró que las medidas de seguridad y prevención son relevantes ya que “no hay vacunas contra el COVID-19, no hay un tratamiento efectivo”.

Explicó que “cuando el balance sea neutro, es decir que ingrese la misma cantidad de recuperados, significará una fase de mejoría; vamos a ir haciendo un balance informando cuántas personas enfermas nuevas hay y cuántos ya se curaron y en tanto sigamos teniendo más enfermos que curados, es lo que preocupa y es la situación actual”.

El médico afirmó que “América Latina es la región más caliente del mundo”, convirtiéndose en la zona más intensa de transmisión del COVID-19; Brasil reportó 27.452 casos nuevos en 24 horas, 646.006 positivos hasta el momento, haciendo presión en los límites de la Argentina y Paraguay, con 1.087 positivos.

En este contexto, dentro del territorio argentino y en la frontera con Formosa, se encuentra Chaco con 1.008 positivos y 29 nuevos casos en las últimas 24 horas; mientras que Corrientes 96 casos; Misiones 30 casos; Salta 15 casos y Jujuy 6 casos, no reportaron nuevos casos de coronavirus. “Son personas, seres humanos como nosotros, que sufren”, recalcó el especialista.

En este sentido, advirtió que “Formosa con cero casos significa que no tenemos ningún enfermo y que no hay nadie internado en los lugares preparados, que no tenemos ningún caso que lamentar y esto nos obliga a prestar más atención ya que estamos en medio de una situación en la que están aumentando los casos de enfermedades respiratorias , atribuibles a la época invernal, pero tomamos muestras para vigilar en caso de que se encuentre algún caso, es parte de la búsqueda activa”.

A modo de ejemplo, señaló: “Supongamos que aparezca un caso en Formosa, sería el caso cero, y si esta persona no usó barbijo, no respetó el aislamiento, no mantuvo la distancia social, se automedicó; ¿a quiénes expuso primero?: a su familia; el 40% de los casos que hay en el país son los contactos estrechos y son los primeros que están expuestos”, por ello, es de vital importancia respetar lo establecido desde el Gobierno provincial.

“Hoy celebremos, Formosa no tiene casos. Un día más”, consignó el doctor Romero Bruno como frase para reflexionar.