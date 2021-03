Romero Bruno: “Promueven que sobreviva el más apto y no es la sociedad que queremos construir”

Compartir

El médico epidemiólogo, Mario Romero Bruno, advirtió que ante la desobediencia a las medidas sanitarias establecidas desde el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, “Dr. Enrique Servian”, se vive un aumento sostenido de casos de coronavirus en la ciudad. Lamentó que “promuevan la falta de cuidados”, es una “falta de respeto a la vida”, remarcó.

En este sentido, Romero Bruno indicó que se analiza la evolución de la pandemia, y particularmente, “nos interesa lo que sucede al lado nuestro y en casa”. Alertó que “vemos la cantidad de aumento de casos que hay en el país y cómo se van insertando las nuevas variantes en la trasmisión del virus, no se conoce aún si las vacunas nos darán inmunidad contra estas nuevas cepas, a todo esto, también hay reinfecciones de la variante original”.

Es especialista atribuye el aumento de casos de COVID en la provincia a la transmisión comunitaria, particularmente en Clorinda y la ciudad capital, y marcó que, “sabemos que si no tomamos los recaudos necesarios las probabilidades de contagiarnos es muy alta”.

En este orden, lamentó la falta de empatía de la sociedad formoseña; “vemos que se promueve la falta de cuidados y la falta de respeto a la vida. La consecuencia de esto la pagan los más débiles y vulnerables; pareciera que vivimos en una selva, que se promueve que el más apto sea el que pueda sobrevivir y no es la sociedad que queremos construir”.

Mediante un gráfico, Romero Bruno informó que la cantidad de casos sin nexo epidemiológico se dio en un principio del 4 al 25 de enero, pero se logró el descenso de los mismos debido al acatamiento de las medidas sanitarias establecidas. Caso contrario fue la nueva curva en ascenso de contagios que comenzó a finales de febrero y primera semana de marzo, oportunidad en la que el médico remarcó que tienen que ver con “las manifestaciones masivas en las que no se ha respetado el aislamiento social, ni se ha utilizado correctamente el barbijo, han asistido sin respeto al protocolo en restaurantes y bares. Éste es el producto, el aumento progresivo de casos sin nexo epidemiológico que sigue en aumento”.

“Hasta el 31 de diciembre hablábamos en Formosa de 340 casos de coronavirus, a este 25 de marzo, de 2.243 casos; los activos eran 73 y a este 25 de marzo, 680; teníamos un fallecido el año pasado y ahora, 33”, continuó.

En el mismo sentido, Romero Bruno enfatizó en que “son los jóvenes quienes promueven el contagio entre ellos y lo llevan a la casa, tal es así que tuvimos más de un fallecido en la misma familia”.

Y añadió que desde el Consejo, “siempre buscamos disminuir la cantidad de enfermos y de muertos, esos resultados fueron evidentes al finalizar el 2020, pero este año, por relajamiento de las medidas y falta de responsabilidad de muchos, estamos teniendo estos resultados lamentables”.

“No tenemos que naturalizar la muerte, no estamos hablando de un aumento del dólar, de un número más, es un ser humano que ha fallecido y que se podía haber evitado si tomábamos los recaudos necesarios”, dijo para cerrar.

