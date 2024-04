Rugby: Los Pumas 7’s quedaron afuerade la lucha por el oro en Hong Kong

Los Pumas 7’s terminaron la etapa de grupos en el Seven de Hong Kong con victoria en tiempo extra ante Gran Bretaña por 17 a 14. Argentina quedó eliminada en la búsqueda por el Oro y jugará la semifinal por el noveno puesto contra Canadá a las 8:56, en un certamen que comenzó con derrotas ante Nueva Zelanda por 22-0 y frente a Estados Unidos por 14-10.

Los Pumas 7S 17-14

Gran Bretaña (sábado)

En un partido con muchas imprecisiones, Los Pumas 7s lucharon contra la lluvia para ganarle a Gran Bretaña en tiempo extra. El try tempranero de Alex Davis puso arriba a los Británicos, quienes se fueron al descanso 7 a 0. Sin embargo, en el complemento apareció la categoría de Rodrigo Ísgró para apoyar por duplicado, dar vuelta el tanteador y poner en ventaja por siete (14 a 7) al elenco albiceleste.

Perdido por perdido, Gran Bretaña se fue en búsqueda del empate y tuvo su recompensa en la última jugada con una conquista de Max Mcfarland, pero cuando todo parecía ponerse oscuro para los argentinos, apareció la templanza de Gastón Revol y el pie de Tobías Wade, que con un penal de drop sentenció la historia para Los Pumas 7s .

Formación de Los Pumas 7’s: 11. Luciano González Rizzoni, 3. Germán Schulz, 4. Matteo Graziano, 14. Joaquín Pellandini, 12. Santiago Mare, 9. Matías Osadczuk, 5. Agustín Fraga.

Suplentes: 8. Gastón Revol, 10. Tobías Wade, 23. Alfonso Latorre, 2. Santiago Vera Feld, 1. Rodrigo Isgró.

Los Pumas 7’S 0-22 Nueva

Zelanda (viernes)

En el primer tiempo, al igual que en todo el encuentro, Nueva Zelanda dominó de principio a fin a Los Pumas 7’s con su característico juego de pases y una gran presión que cortó todas las vías de ataque argentino. En este contexto, Fehi Fineanganofo no tardó en abrir el marcador, y posteriormente su equipo contó con más chances para sumar, aunque no las aprovechó.

En el complemento, los All Blacks 7’s aumentaron aún más su superioridad, y a eso le sumaron efectividad, lo cual aprovecharon Moses Leo, Tone NG Shiu y Codemeru Vai para estirar la ventaja y que así ya no vuelva a correr peligro el triunfo oceánico.

Formación de Los Pumas 7’s: 11. Luciano González Rizzoni, 3. Germán Schulz, 9. Matías Osadczuk, 14. Joaquín Pellandini, 12. Santiago Mare, 2. Santiago Vera Feld, 5. Agustín Fraga.

Suplentes: 8. Gastón Revol, 10. Tobías Wade, 23. Alfonso Latorre, 4. Matteo Graziano, 1. Rodrigo Isgró.

Los Pumas 7’S 10-14 Estados

Unidos (viernes)

Fue un arranque amargo para el equipo argentino que en la primera jugada del partido sufrió la lesión de Marcos Moneta en un choque desafortunado con Rodrigo Isgró. Estados Unidos lo aprovechó casi al instante y con un try tempranero de Perry Baker empezó a marcar los ritmos del partido. Una nueva conquista del velocista del elenco americano estiró diferencias en favor de los vencedores, que se fueron arriba al descanso por 14 a 5, gracias al descuento de Isgró, tras recuperar la salida.

En la segunda mitad, el partido se hizo más friccionado y eso le vino bien a los dirigidos por Mike Friday. Los Pumas 7’s descontaron con un try de Agustín Fraga a pura potencia. Sin embargo, cuando parecía que podía llegar la remontada albiceleste, Estados Unidos logró mantenerse activo en defensa y se quedó con la victoria en el debut de ambos elencos en el Seven de Hong Kong.

Formación de Los Pumas 7’s:

Luciano González Rizzoni, 3. Germán Schulz, 9. Matías Osadczuk, (c), 14. Joaquín Pellandini, 12. Santiago Mare, 1. Rodrigo Isgró, 13. Marcos Moneta.

Suplentes: 8. Gastón Revol, 4. Matteo Graziano, 2. Santiago Vera Feld, 10. Tobías Wade, 5. Agustín Fraga.